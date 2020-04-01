Актёра Михаил Полицеймако стал отцом в четвёртый раз





Актер Михаил Полицеймако опубликовал в своём микроблоге фотографию, на которой предстал в медицинской форме, маске и с шапочкой на голове. Судя по всему, фото было сделано в лифте клиники, где родилась малышка. Счастливый отец решил не комментировать радостное событие, а лишь оставил хэштэги.Самые догадливые комментаторы отметили, что супруга артиста рожала у знаменитого врача Марка Курцера. Стоит отметить, что у Михаила Полицеймако уже есть трое детей. Он с супругой воспитывает сына Никиту от предыдущего брака и дочерей Эмилию и Софию. Актёр является поклонником футбольного клуба «Спартак», а вот старший наследник, проживающий с отцом с 14 лет, болеет за московский ЦСКА. В 2020 году актёр и его супруга отмечают годовщину свадьбы - пара вместе уже 15 лет.