"Иди по жизни смело": Филипп Киркоров поздравил Сергея Лазарева с днем рождения

Филипп Киркоров опубликовал фотографию, на которой она обнимает Сергея Лазарева. В комментарии известный исполнитель поздравил своего коллегу с днем рождения. Король российского шоу-бизнеса пожелал имениннику, чтобы везде, где он появляется был праздник, идти по жизни смело, отменного здоровья и бодрого настроения. Филипп Киркоров добавил, что самое главное - это не забывать в суете жизни о простых радостях. Он отметил, что самое прекрасное что есть у человека - это ценности, которые нельзя купить: искренность, любовь, понимание и поддержку.Король российской эстрады рад, что его и Сергея Лазарева объединяет крепкая дружба, успешные мгновенья и пристрастие к музыке. Подписчики поздравили именинника с 37-летием и пожелали ему крепкого здоровья и успеха в жизни и творчестве. Многие восхитились снимком исполнителей.