Delivery Club добавит возможность заказывать еду из ресторана на вынос





В пресс-службе компании Delivery Club сообщили, что фирменное мобильное приложение в будущем обзаведется функцией доставки еды из заведений общественного питания. Эту услугу распространят на все рестораны в России, а пробный запуск программы намечен на начало апреля текущего года. Стоит отметить, что официальную презентацию функции могут перенести, если власти продлят режим самоизоляции. Самым важным нюансом этой услуги станет то, что цены останутся идентичными обычной курьерской доставке.Дополнительным плюсом могут стать скидки, которые в индивидуальном порядке будут предоставлять те или иные рестораны. Как сообщает один из совладельцев фирмы Delivery Club, нововведение поможет точкам питания более эффективно восстановиться после пандемии. Согласно принятой программе поддержки партнеров, несетевые корпорации, которые подключились к сервису с 15 марта - смогут получать заказы без комиссии, если доставка будет осуществляться самостоятельно.