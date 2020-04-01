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Екатерина Варнава о Сергее Лазареве в день его 37-летия: "Ты друг, который поддержит и поржет со мной от души"

Екатерина Варнава решила высказаться о Сергее Лазареве в день его 37-летия. Участница шоу "Comedy Woman" на странице своего Instagram написала, что считает именинника настоящим другом, который поддержит и посмеется с ней от души.
Екатерина Варнава о Сергее Лазареве в день его 37-летия: "Ты друг, который поддержит и поржет со мной от души"

Екатерина Варнава хорошо общается Сергеем Лазаревым и считает его другом. Сегодня она опубликовала совместную фотографию с исполнителем и в комментарии поздравила его с днем рождения. Участница шоу "Comedy Woman" написала, что ей очень хочется лично поздравить именинника, но из-за карантина она этого сделать не может. Екатерина Варнава отметила, что Сергей Лазарев сейчас находится рядом со своей семьей, которая заставляет его ежедневно улыбаться. Телеведущая призналась, что испытывает к исполнителю самые теплые чувства и ценит его за тонкость, чуткость и искренность.

Екатерина Варнава считает Сергея Лазарева настоящим другом, который поддержит, поможет, помолчит и посмеется с ней от души. В конце она написала: "Безумно скучаю, хочу скорее увидеться и наболтаться от души". За 30 минут публикация набрала более 24 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:15

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