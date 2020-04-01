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Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с туалетной бумагой

Анастасия Волочкова призвала своих поклонников в Instagram заниматься спортом на карантине. Также скандально известная балерина заявила, что у нее нет проблем с туалетной бумагой.
Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с туалетной бумагой

Анастасия Волочкова опубликовала несколько видео, сделанных в ее доме. На кадрах танцовщица показывает упражнения на растяжку и рассказывает, что для таких занятий не нужно много пространства и их можно делать даже в квартире. Она отметила, что самоизоляция - это не повод сидеть и ничем не заниматься. Анастасия Волочкова рассказала, что она 35 лет стоит возле балетного станка и уже не может без него. Также танцовщица сообщила, что недавно в ее домашнем театре состоялось выступление, которое можно было посмотреть в любой точке Земли.

Закончив занятия Анастасия Волочкова подошла к зеркалу, возле которого висела на именной ленте туалетная бумага и заявила, что с данным средством гигиены у нее нет проблем. В конце балерина пожелала преданным поклонниками быть дружными, не падать духом и всегда оставаться людьми.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:10

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