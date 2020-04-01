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Роза Сябитова о «карантинной» отмене свадеб и разводов: «Это позволит по-другому посмотреть на свои отношения»

Соведущая ток-шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова высказалась о временной отмене в России свадеб и разводов в связи с мерами, предпринимаемыми правительством страны для профилактики распространения вируса COVID-19. Звёздная сваха считает это правильным решением, поскольку в данном случае пары смогут под иным углом посмотреть на свои отношения и ещё раз проверить их.
Роза Сябитова о «карантинной» отмене свадеб и разводов: «Это позволит по-другому посмотреть на свои отношения»

В случае со временным запретом на проведение свадеб Роза Сябитова видит положительный момент в том, что не придётся отказывать родным и близким людям в приглашении на торжество, которые, конечно же, хотели бы провести значимый для жениха и невесты день вместе с ними, тогда как собираться большими группам в государстве пока нельзя. Кроме того, невозможность сейчас регистрировать брак позволит молодым людям в очередной раз подумать, точно ли они подходят друг другу и смогут ли создать крепкую семью, где не будут в итоге страдать ни они сами, ни их дети. Временный запрет на проведение свадеб выгоден и родителям потенциальных молодожёнов, которые смогут подкопить денежных средств, а не влезать в долги.

Для супругов, решивших разорвать свой брачный союз, выпадает возможность ещё раз подумать, прежде чем совершить столь кардинальный шаг, считает Роза Сябитова. По словам телеведущей, на развод зачастую подают эмоциональные люди, на самом деле в глубине души не желающие рушить семью, и во время карантина они смогут остепениться и всё ещё раз хорошенько взвесить.

Стоит отметить, предложение о приостановке в России государственной регистрации браков и разводов на период карантина озвучили сотрудники Министерства юстиции страны.

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:20

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