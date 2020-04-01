"Мы живём и работаем ради вас": Роза Сябитова поздравила "Первый канал" с 25-летием в эфире

Роза Сябитова опубликовала фотографии, сделанные во время разных телепередач на "Первом канале". На снимках телеведущая запечатлена с Александром Васильевым, Леонидом Якубовичем и Валдисом Пельшем. В комментарии соведущая шоу "Давай поженимся" сообщила, что сегодня "Первый канал" празднует 25 лет в эфире. Роза Сябитова счастлива, что является частью этой большой, профессиональной и дружной семьи. Она поблагодарила всех своих коллег за дружбу и поддержку, а также поздравила их с праздником и пожелал всем благополучия и интересных творческих начинаний.В конце поста Роза Сябитова сообщила, что "Первый канал" работает и живет только ради своих любимых зрителей. Пользователи Сети написали, что обожают все шоу на данном телеканале и поздравили весь его коллектив с праздником. Многие пожелали работникам канала всегда оставаться здоровыми и позитивными.