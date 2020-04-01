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Анастасия Волочкова рассказала о сексуальных домогательствах директора балета Махара Вазиева

Анастасия Волочкова в книге «Плата за успех. Откровенная автобиография» заявила о домогательствах сексуального характера со стороны руководителя балетной труппы Мариинского театра Махара Вазиева. Поле её отказа он создал ей невыносимые условия для работы.

Анастасия Волочкова сообщила, что в 19-летнем возрасте, будучи балериной Мариинского театра, стала жертвой бестактного поведения со стороны Махара Вазиева. Она утверждает, что он заявил о намерении добиться её внимания любой ценой. Тогда она состояла в романтических отношениях с солистом Фарухом Рузиматовым. Знаменитость посчитала заявление Вазиева омерзительным. Директор часто приглашал Волочкову для «личных разговоров». Там он предлагал ей сотрудничество.

Он рекомендовал ей не сопротивляться, а в благодарность согласился давать ей большое количество ролей и при этом получать дивиденды от выступлений за свою «благосклонность». Танцовщица не приняла предложение и поэтому ей усложнили рабочий процесс. Руководитель труппы держал её на «коротком поводке», однако не хотел увольнять, надеясь достичь задуманного.

Позднее артистка начала сотрудничество с другими театрами. Вазиеву это не понравилось и он отправлял приглашавшим балерину гневные письма с угрозами. В итоге артистка приняла решение перейти в Большой театр. А руководитель труппы под давлением вынудил её написать заявление на расчёт. Волочкова уволилась, а в качестве причины указала сложные условия, которые создавал Вазиев.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30

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