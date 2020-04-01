Экран 90 Гц за «копейки»: В Европе стартуют продажи смартфонов Realme 6 и Realme 6i





По предварительным данным, за Realme 6 производитель установит ценник в 230 евро, а упрощенная версия Realme 6i будет стоить около 200 евро. В первом случае гаджет оснащается процессором MediaTek Helio G90T и поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт. Кроме того Realme 6 оснащается дисплеем с частотой развертки в 90 Гц, что делает его одним из самых доступных устройств с такими характеристиками на рынке.В дополнение ко всему модель предлагает пользователю и неплохие фотовозможности благодаря основной камере с разрешением 64 Мп. Более простая версия Realme 6i оснащена процессором MediaTek Helio G80, имеет встроенную аккумуляторную батарею высокой емкости в 5000 мАч и основную камеру с разрешением 48 Мп.Примечателен и тот факт, что обе эти модели в скором времени могут появиться и на российском рынке. При этом, если обратить внимание на цены актуальных моделей смартфонов нынешнего года, есть смысл предположить, что россиянам Realme 6 и Realme 6i будут доступны по более низким ценам.