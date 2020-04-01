Компания Ubisoft предложила бесплатный доступ к играм из-за карантина





За многие годы в геймерском сообществе сложилось неприятное впечатление от политики французского разработчика Ubisoft. Основные претензии касались низкокачественной игровой продукции и монетизации множества аспектов геймплея. Поэтому большинство игроков чрезвычайно удивилось щедрому предложению от компании, которое включает в себя бесплатный доступ к видеоиграм, а также скидки и различные ивенты.Известно, что выгодная акция будет действовать на протяжении месяца и распространится на несколько именитых тайтлов. К их числу относятся серии шутеров Tom Clancy's Ghost Recon, гонки The Crew 2, а также Assassin's Creed, Just Dance и Rayman Legends. Известно, что последняя является платформером, который презентовали еще в 2013 году в качестве сиквела культовой Rayman Origins. В этой игре пользователю необходимо управлять персонажем, который должен продвинуться до конечной части уровня.