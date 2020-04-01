АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Компания Ubisoft предложила бесплатный доступ к играм из-за карантина

Компания Ubisoft решила провести акцию среди геймеров, пребывающих на карантине, следуя примеру других корпораций. Бренд предложил бесплатный доступ к играм всем, кто находится в режиме самоизоляции.

За многие годы в геймерском сообществе сложилось неприятное впечатление от политики французского разработчика Ubisoft. Основные претензии касались низкокачественной игровой продукции и монетизации множества аспектов геймплея. Поэтому большинство игроков чрезвычайно удивилось щедрому предложению от компании, которое включает в себя бесплатный доступ к видеоиграм, а также скидки и различные ивенты.

Известно, что выгодная акция будет действовать на протяжении месяца и распространится на несколько именитых тайтлов. К их числу относятся серии шутеров Tom Clancy's Ghost Recon, гонки The Crew 2, а также Assassin's Creed, Just Dance и Rayman Legends. Известно, что последняя является платформером, который презентовали еще в 2013 году в качестве сиквела культовой Rayman Origins. В этой игре пользователю необходимо управлять персонажем, который должен продвинуться до конечной части уровня.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Варнава о Сергее Лазареве в день его 37-летия: "Ты друг, который поддержит и поржет со мной от…
Анастасия Волочкова заявила, что у нее нет проблем с туалетной…
"Мы живём и работаем ради вас": Роза Сябитова поздравила "Первый канал" с 25-летием в…
Экран 90 Гц за «копейки»: В Европе стартуют продажи смартфонов Realme 6 и Realme…
Компания Ubisoft предложила бесплатный доступ к играм из-за…
"Желтые тюльпаны, мойте люди руки": Наташа Королева присоединилась к челленджу "Мой и…
Блогер поэкспериментировал с установкой Windows 10 на iPhone…
Представлен недорогой смартфон Vivo S6 5G с квадрокамерой и поддержкой сетей 5-го…
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с…
Анастасия Волочкова рассказала о сексуальных домогательствах директора балета Махара…
Учёные : Рыбки данио-рерио имеют ген, помогающий отказаться от…
Александр Ревва о спорте: "32 кг - моя любимая…
Новую Lada Vesta FL оснастят светодиодной…
Михаил Жванецкий призвал россиян сохранять хорошее настроение в День…
Алла Михеева о непростом детстве: «Я реально думала, что меня взяли из…
Subaru приостановит свои предприятия в Японии из-за пандемии…
Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском…
На поверхности Луны появились загадочные яркие…
"Мой брат, моя гордость": Влад Топалов поздравил Сергея Лазарева с…
Учёные рассказали, что пилатес нормализует артериальное давление у женщин с…
Названы преимущества для здоровья от содержания в доме…
Михаил Мишустин поздравил Первый канал с…
Григорий Лепс анонсировал премьеру проекта на песни Владимира Высоцкого "Честь…
Банки РФ обязали уведомлять ФНС об открытии физлицами электронных…
Названа дата выхода бюджетного смартфона iPhone…
Певица Алекса сообщила о расставании с возлюбленным и отказе от бренда ювелирных…
Взаимодействие квантовых жидкостей позволит понять процесс слияния нейтронных…
Катя Гордон о коронавирусе: "Любая беда - повод открыть сердце и вспомнить о человеческой светлой…
Просмотреть все новости