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"Желтые тюльпаны, мойте люди руки": Наташа Королева присоединилась к челленджу "Мой и пой"

Наташа Королева присоединилась к челленджу "Мой и пой". В своем Instagram-аккаунте известная артистка исполнила песню "Желтые тюльпаны", в конце вставив фразу: "мойте люди руки, чтобы не было беды".
"Желтые тюльпаны, мойте люди руки": Наташа Королева присоединилась к челленджу "Мой и пой"

Наташа Королева опубликовала видео, на котором она рассказала, что находясь на карантине необходимо несколько раз в день мыть руки. Исполнительница сообщила, что при данном занятии необходимо еще и петь. Для того, чтобы фанаты поняли о чем певица говорит, она исполнила свою пеню "Желтые тюльпаны" с некоторыми изменениями. В комментарии Наташа Королева отметила, что она присоединилась к челленджу "Мой и пой". Также исполнительница написала: "Вирусу бой — руки мой! И пой! Чаще и тщательнее!".

Знаменитость добавила, что медики всей планеты подтверждают: многократное и старательное мытье рук — снижает риски заболевания, а пение — повышает настроение. В конце своего поста Наташа Королева пожелала своим фанатам здоровья и оптимизма. Подписчики ответили исполнительнице взаимностью и пожелали ей хорошего настроения и всегда оставаться в безопасности.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50

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