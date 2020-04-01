"Желтые тюльпаны, мойте люди руки": Наташа Королева присоединилась к челленджу "Мой и пой"

Наташа Королева опубликовала видео, на котором она рассказала, что находясь на карантине необходимо несколько раз в день мыть руки. Исполнительница сообщила, что при данном занятии необходимо еще и петь. Для того, чтобы фанаты поняли о чем певица говорит, она исполнила свою пеню "Желтые тюльпаны" с некоторыми изменениями. В комментарии Наташа Королева отметила, что она присоединилась к челленджу "Мой и пой". Также исполнительница написала: "Вирусу бой — руки мой! И пой! Чаще и тщательнее!".Знаменитость добавила, что медики всей планеты подтверждают: многократное и старательное мытье рук — снижает риски заболевания, а пение — повышает настроение. В конце своего поста Наташа Королева пожелала своим фанатам здоровья и оптимизма. Подписчики ответили исполнительнице взаимностью и пожелали ей хорошего настроения и всегда оставаться в безопасности.