Блогер поэкспериментировал с установкой Windows 10 на iPhone X





Установка Windows 10 version 1607 на iPhone X заняла по времени два часа, ещё треть часа – запускалась. Стоит отметить, система функционировала на эмуляторе, загруженном на смартфон. По словам автора эксперимента, не стоит брать во внимание продолжительность процесса установки на мобильный аппарат данной «операционки» – в итоге она стала работать быстро и не вызывала проблем.Блогер также отметил: активными оказались все предустановленные программы, в том числе Microsoft Word и Проводник Windows. Единственным минусом специалист назвал возможность установить операционную систему исключительно на эмулятор, хотя и этот факт он посчитал неплохим показателем функциональности iPhone X.