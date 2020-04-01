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Блогер поэкспериментировал с установкой Windows 10 на iPhone X

Блогер с YouTube-канала Hacking Jules решил поэкспериментировать с установкой Windows 10 2017 года выпуска на iPhone X. Что у него в итоге получилось – мужчина продемонстрировал на кадрах соответствующего ролика.

Установка Windows 10 version 1607 на iPhone X заняла по времени два часа, ещё треть часа – запускалась. Стоит отметить, система функционировала на эмуляторе, загруженном на смартфон. По словам автора эксперимента, не стоит брать во внимание продолжительность процесса установки на мобильный аппарат данной «операционки» – в итоге она стала работать быстро и не вызывала проблем.

Блогер также отметил: активными оказались все предустановленные программы, в том числе Microsoft Word и Проводник Windows. Единственным минусом специалист назвал возможность установить операционную систему исключительно на эмулятор, хотя и этот факт он посчитал неплохим показателем функциональности iPhone X.

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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:45

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