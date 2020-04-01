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Представлен недорогой смартфон Vivo S6 5G с квадрокамерой и поддержкой сетей 5-го поколения

Китайская компания Vivo, которая принадлежит холдингу ВВК, представила широкой публике очередную новинку – смартфон Vivo S6 5G. Главными особенностями новинки оказались стильный внешний вид, поддержка работы в сетях 5-го поколения, а также относительно невысокий ценник.
Представлен недорогой смартфон Vivo S6 5G с квадрокамерой и поддержкой сетей 5-го поколения

Дизайнерское исполнение Vivo S6 5G чем-то похоже на более дорогую модель Vivo Nex 3. При изготовлении корпуса разработчик использовал металл и стекло. При этом в продажу новинка поступит в трех вариантах расцветки – синей, черной и перламутровой. На задней крышке устройства, по центру вверху, расположился округлый блок основной камеры, который включает в себя сразу четыре датчика. А вот сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне смартфона не найти – он интегрирован в дисплей. Экран устройства, к слову, занимает практически всю поверхность лицевой панели, за исключением разве что каплевидного выреза под селфи-камеру.

Работает Vivo S6 5G на SoC Exynos 980 от южнокорейского техногиганта Samsung и оснащается графическим ускорителем Mali. Зато из коробки пользователю доступны 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт постоянной памяти. Дисплей гаджета имеет диагональ в 6,44 дюйма, выполнен по технологии AMOLED и отличается стандартным для среднебюджетного класса разрешением в 1080+.

За автономную работу устройства отвечает встроенная аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч, а в качестве программной оболочки используется фирменная Funtouch 10.0, основанная на Android 10. Ценник на это устройство на родном для него китайском рынке установлен на отметке в 380 долларов США.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:40

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