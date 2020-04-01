Представлен недорогой смартфон Vivo S6 5G с квадрокамерой и поддержкой сетей 5-го поколения





Дизайнерское исполнение Vivo S6 5G чем-то похоже на более дорогую модель Vivo Nex 3. При изготовлении корпуса разработчик использовал металл и стекло. При этом в продажу новинка поступит в трех вариантах расцветки – синей, черной и перламутровой. На задней крышке устройства, по центру вверху, расположился округлый блок основной камеры, который включает в себя сразу четыре датчика. А вот сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне смартфона не найти – он интегрирован в дисплей. Экран устройства, к слову, занимает практически всю поверхность лицевой панели, за исключением разве что каплевидного выреза под селфи-камеру.Работает Vivo S6 5G на SoC Exynos 980 от южнокорейского техногиганта Samsung и оснащается графическим ускорителем Mali. Зато из коробки пользователю доступны 8 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт постоянной памяти. Дисплей гаджета имеет диагональ в 6,44 дюйма, выполнен по технологии AMOLED и отличается стандартным для среднебюджетного класса разрешением в 1080+.За автономную работу устройства отвечает встроенная аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч, а в качестве программной оболочки используется фирменная Funtouch 10.0, основанная на Android 10. Ценник на это устройство на родном для него китайском рынке установлен на отметке в 380 долларов США.