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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с 55-летием

Дмитрий Певцов решил записать трогательный ролик в честь юбилея собственной супруги. Актер поздравил Ольгу Дроздову с 55-летним юбилеем, разместив праздничную видеозапись в соцсетях.

Новая публикация Дмитрия Певцова на веб-платформе Instagram удивила подписчиков артиста. Их кумир смонтировал видеоролик из множества архивных фотографий Ольги Дроздовой, который дополнялся романтической песней Леонида Громова «Откуда вы?». Таким образом актер поздравил любящую супругу, которая 1 апреля отмечает 55-ый день рождения. Певцов пожелал счастья «прекрасной жене и матери, которая приносит радость родителям, ученикам, добрым людям, зрителям, сыну и супругу».

Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях, отмечая, что звезда экрана выглядит сногсшибательно, несмотря на зрелый возраст. Они также выразили восхищение творчеством актрисы, пожелав ей дальнейших успехов в кинокарьере. Известно, что последней работой Дроздовой перед карантином был фэнтезийный боевик "Легенда о Коловрате", который возобновил интерес к её персоне. Фанаты также посоветовали семье придерживаться режима изоляции, чтобы уберечь себя от заражения коронавирусной инфекцией.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:35

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