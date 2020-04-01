Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с 55-летием

Новая публикация Дмитрия Певцова на веб-платформе Instagram удивила подписчиков артиста. Их кумир смонтировал видеоролик из множества архивных фотографий Ольги Дроздовой, который дополнялся романтической песней Леонида Громова «Откуда вы?». Таким образом актер поздравил любящую супругу, которая 1 апреля отмечает 55-ый день рождения. Певцов пожелал счастья «прекрасной жене и матери, которая приносит радость родителям, ученикам, добрым людям, зрителям, сыну и супругу».Многочисленные поклонники присоединились к поздравлениям в комментариях, отмечая, что звезда экрана выглядит сногсшибательно, несмотря на зрелый возраст. Они также выразили восхищение творчеством актрисы, пожелав ей дальнейших успехов в кинокарьере. Известно, что последней работой Дроздовой перед карантином был фэнтезийный боевик "Легенда о Коловрате", который возобновил интерес к её персоне. Фанаты также посоветовали семье придерживаться режима изоляции, чтобы уберечь себя от заражения коронавирусной инфекцией.