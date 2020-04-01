Учёные : Рыбки данио-рерио имеют ген, помогающий отказаться от сигарет





Исследование, проведённое специалистами на рыбках данио-рерио, которые ранее подверглись генетическому изменению, помогло выявить человеческий ген Slit3. Согласно утверждениям учёных, он принимает участие в вырабатывании веществ, вызывающих привыкание к вредной привычке — курению. У специалистов получилось выяснить механизм его функционирования.Позднее был проведён эксперимент, в ходе которого эксперты пытались выяснить, как ген воздействует на желание человека выкурить табачное изделие и имеет ли он связь с возможным легким отказом от него. В исследовании приняла участие группа добровольцев. Учёные получили три генетических варианта, сопряжённых с вредной привычкой. Согласно утверждениям экспертов, человеческий ген Slit3 воздействует на серотониновые рецепторы (нейромедиатор серотонин), что оказывает влияние на чувствительность к зависимости от никотина», - сообщил руководитель проекта Кэролайн Бреннан.