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Учёные : Рыбки данио-рерио имеют ген, помогающий отказаться от сигарет

Учёные из университета королевы Марии в Лондоне провели исследование и выявили, что у рыбки данио-рерио имеется ген, помогающий при лечении никотиновой зависимости. Об этом сообщает МедикФорум.

Исследование, проведённое специалистами на рыбках данио-рерио, которые ранее подверглись генетическому изменению, помогло выявить человеческий ген Slit3. Согласно утверждениям учёных, он принимает участие в вырабатывании веществ, вызывающих привыкание к вредной привычке — курению. У специалистов получилось выяснить механизм его функционирования.

Позднее был проведён эксперимент, в ходе которого эксперты пытались выяснить, как ген воздействует на желание человека выкурить табачное изделие и имеет ли он связь с возможным легким отказом от него. В исследовании приняла участие группа добровольцев. Учёные получили три генетических варианта, сопряжённых с вредной привычкой. Согласно утверждениям экспертов, человеческий ген Slit3 воздействует на серотониновые рецепторы (нейромедиатор серотонин), что оказывает влияние на чувствительность к зависимости от никотина», - сообщил руководитель проекта Кэролайн Бреннан.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:25

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