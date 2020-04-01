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Александр Ревва о спорте: "32 кг - моя любимая гиря"

Александр Ревва высказался в своем Instagram о спорте. Также исполнитель в шуточной форме признался, что его любимая гиря весит 32 кг.
Александр Ревва о спорте: "32 кг - моя любимая гиря"

Александр Ревва поделился со своими преданными поклонниками архивным роликом, сделанным в Юрмале на обычный мобильный телефон. Артист отметил, что тогда он каждое утро занимался своим любимым гиревым спортом. На кадрах Александр Ревва, также известный, как певец Артур Пирожков, стоит на поляне в специальном трико, а также поднимает и делает различные трюки с гирей.

Ролик сделан в шуточной форме и артист постоянно демонстрирует свои мускулы. В комментарии резидент шоу "Comedy Club" призвал подписчиков заниматься физкультурой и написал, что его любимая гиря - это 32 кг. Поклонники поблагодарили юмориста за поднятое настроение и пожелали ему оставаться таким же позитивным. Многие отметили, что сначала даже не поняли, что гиря пенопластовая. Также фанаты поздравили Александра Ревву с 1 апреля. За час видео просмотрели более 190 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:15

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