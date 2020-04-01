Новую Lada Vesta FL оснастят светодиодной оптикой
Российский автогигант «АвтоВАЗ» активно работает над созданием рестайлинговой версии одной из самых популярных своих моделей последних лет. Сообщается, что обновленная Lada Vesta FL должна быть представлена еще до конца 2020 года, а одним из важных нововведений в автомобиле станет светодиодная оптика.
Подробных данных о грядущей новинке, которая в последний раз получала рейстайлинг еще в конце 2019 года, пока нет. Однако отдельные источники отмечают, что автомобиль должен получить полностью светодиодную головную оптику, а его дебют запланирован на последний квартал 2020 года. Между тем эксперты напоминают, что еще несколько лет тому назад представители «АвтоВАЗ» считали появление светодиодной оптики в своих моделях лишь отдаленной перспективой, подчеркивая, что работа в этом направлении ведется.
Примечательно, что именно Lada Vesta FL должна стать первой моделью отечественного автопроизводителя, в которой будет установлена эта передовая осветительная техника. По некоторым данным, LED-фонари будут доступны в первое время лишь в топовых комплектациях модели да еще и в качестве опции, то есть, за дополнительную плату. Во сколько потенциальным покупателям обойдется подобное «удовольствие», источники пока сказать не могут.
Подробных данных о грядущей новинке, которая в последний раз получала рейстайлинг еще в конце 2019 года, пока нет. Однако отдельные источники отмечают, что автомобиль должен получить полностью светодиодную головную оптику, а его дебют запланирован на последний квартал 2020 года. Между тем эксперты напоминают, что еще несколько лет тому назад представители «АвтоВАЗ» считали появление светодиодной оптики в своих моделях лишь отдаленной перспективой, подчеркивая, что работа в этом направлении ведется.
Примечательно, что именно Lada Vesta FL должна стать первой моделью отечественного автопроизводителя, в которой будет установлена эта передовая осветительная техника. По некоторым данным, LED-фонари будут доступны в первое время лишь в топовых комплектациях модели да еще и в качестве опции, то есть, за дополнительную плату. Во сколько потенциальным покупателям обойдется подобное «удовольствие», источники пока сказать не могут.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 13:05