Новую Lada Vesta FL оснастят светодиодной оптикой





Подробных данных о грядущей новинке, которая в последний раз получала рейстайлинг еще в конце 2019 года, пока нет. Однако отдельные источники отмечают, что автомобиль должен получить полностью светодиодную головную оптику, а его дебют запланирован на последний квартал 2020 года. Между тем эксперты напоминают, что еще несколько лет тому назад представители «АвтоВАЗ» считали появление светодиодной оптики в своих моделях лишь отдаленной перспективой, подчеркивая, что работа в этом направлении ведется.Примечательно, что именно Lada Vesta FL должна стать первой моделью отечественного автопроизводителя, в которой будет установлена эта передовая осветительная техника. По некоторым данным, LED-фонари будут доступны в первое время лишь в топовых комплектациях модели да еще и в качестве опции, то есть, за дополнительную плату. Во сколько потенциальным покупателям обойдется подобное «удовольствие», источники пока сказать не могут.