АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Jaguar Land Rover выделит 160 автомобилей для борьбы с коронавирусом и помощи людям

Британская компания Jaguar Land Rover планирует выделить 160 своих автомобилей, в том числе новых внедорожников Defender, для помощи в условиях пандемии COVID-19. Транспортные средства будут использоваться в чрезвычайных ситуациях членами групп по борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции.

Сообщается, что компания уже предоставила британскому Красному Кресту 57 автомобилей, которые отныне будут использоваться для доставки лекарственных препаратов и продуктов питания пожилым людям и наиболее уязвимым категориям населения. Еще 65 автомобилей производитель планирует передать представителям Красного Креста в Испании, ЮАР, Франции и Австралии. Кроме всего прочего, руководство Jaguar Land Rover приняло решение ссудить машины Национальной службе здравоохранения Великобритании, а также ряду экстренных служб страны для поддержки усилий, направленных на перевозку медицинских защитных средств в больницы. Новые автомобили для этих целей будут выделены в ближайшие дни.

Как отметили в отделе кризисного реагирования британского филиала организации Красный Крест, эта щедрая поддержка, оказанная легендарным автопроизводителем, поможет охватить значительно большее количество людей, которые оказались изолированы в связи с жесткими ограничительными мерами в условиях карантина.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:15

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Катя Гордон о коронавирусе: "Любая беда - повод открыть сердце и вспомнить о человеческой светлой…
Власти Карелии ограничили продажу спиртного из-за пандемии…
Эпидемиолог предупредил о возможности появления инфекции, опаснее…
Sony представила 5 новых телевизоров с разрешением 4К и…
Бывшая супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его…
"Ты - моя жизнь": Эвелина Блёданс поздравила сына Семена с днем…
Jaguar Land Rover выделит 160 автомобилей для борьбы с коронавирусом и помощи…
В Британии старейший житель планеты получил сертификат Книги рекордов…
В США исчерпали запас защитных средств ввиду пандемии…
Анастасия Волочкова вышла в купальнике под весенний…
Новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro рекордно подешевел на китайском…
"Уверен, спокоен, счастлив": Сергей Лазарев празднует свое…
Учёные из «Сколково» предложили использовать против COVID-19 обработанную холодной плазмой…
Молочные продукты в России могут подорожать на…
"Он должен беречься": Андрей Разин попросил Владимира Путина самоизолироваться и руководить страной в онлайн…
Врачи рассказали о 5 ошибках домохозяек, чреватых развитием рака или…
Медики порекомендовали пить какао во время карантина для борьбы со…
Популярный кроссовер Haval H6 заменят новой…
Кристина Асмус призналась, что отношения с матерью являются ее главной головной…
"КиноПоиск" составил список популярных фильмов на фоне пандемии…
Учёные из Китая проверили на хомяке эффективность лечения COVID-19 переливанием…
В Великобритании от коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю…
Биограф раскритиковала "подростковое" поведение принца Гарри и Меган…
Корпорация Xerox окончательно отказалась от идеи покупки…
«Вот вам и изоляция»: Снимок Наташи Королевой с Владимиром Винокуром разгневал…
Экономисты рассказали, почему карантин выгоден в денежном…
Рестайлинговая версия Porsche Panamera Sport Turismo замечена на…
Лера Кудрявцева рассказала об отрицательном результате теста на…
Просмотреть все новости