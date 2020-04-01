Jaguar Land Rover выделит 160 автомобилей для борьбы с коронавирусом и помощи людям





Сообщается, что компания уже предоставила британскому Красному Кресту 57 автомобилей, которые отныне будут использоваться для доставки лекарственных препаратов и продуктов питания пожилым людям и наиболее уязвимым категориям населения. Еще 65 автомобилей производитель планирует передать представителям Красного Креста в Испании, ЮАР, Франции и Австралии. Кроме всего прочего, руководство Jaguar Land Rover приняло решение ссудить машины Национальной службе здравоохранения Великобритании, а также ряду экстренных служб страны для поддержки усилий, направленных на перевозку медицинских защитных средств в больницы. Новые автомобили для этих целей будут выделены в ближайшие дни.Как отметили в отделе кризисного реагирования британского филиала организации Красный Крест, эта щедрая поддержка, оказанная легендарным автопроизводителем, поможет охватить значительно большее количество людей, которые оказались изолированы в связи с жесткими ограничительными мерами в условиях карантина.