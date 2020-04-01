Jaguar Land Rover выделит 160 автомобилей для борьбы с коронавирусом и помощи людям
Британская компания Jaguar Land Rover планирует выделить 160 своих автомобилей, в том числе новых внедорожников Defender, для помощи в условиях пандемии COVID-19. Транспортные средства будут использоваться в чрезвычайных ситуациях членами групп по борьбе с распространением нового типа коронавирусной инфекции.
Сообщается, что компания уже предоставила британскому Красному Кресту 57 автомобилей, которые отныне будут использоваться для доставки лекарственных препаратов и продуктов питания пожилым людям и наиболее уязвимым категориям населения. Еще 65 автомобилей производитель планирует передать представителям Красного Креста в Испании, ЮАР, Франции и Австралии. Кроме всего прочего, руководство Jaguar Land Rover приняло решение ссудить машины Национальной службе здравоохранения Великобритании, а также ряду экстренных служб страны для поддержки усилий, направленных на перевозку медицинских защитных средств в больницы. Новые автомобили для этих целей будут выделены в ближайшие дни.
Как отметили в отделе кризисного реагирования британского филиала организации Красный Крест, эта щедрая поддержка, оказанная легендарным автопроизводителем, поможет охватить значительно большее количество людей, которые оказались изолированы в связи с жесткими ограничительными мерами в условиях карантина.
Сообщается, что компания уже предоставила британскому Красному Кресту 57 автомобилей, которые отныне будут использоваться для доставки лекарственных препаратов и продуктов питания пожилым людям и наиболее уязвимым категориям населения. Еще 65 автомобилей производитель планирует передать представителям Красного Креста в Испании, ЮАР, Франции и Австралии. Кроме всего прочего, руководство Jaguar Land Rover приняло решение ссудить машины Национальной службе здравоохранения Великобритании, а также ряду экстренных служб страны для поддержки усилий, направленных на перевозку медицинских защитных средств в больницы. Новые автомобили для этих целей будут выделены в ближайшие дни.
Как отметили в отделе кризисного реагирования британского филиала организации Красный Крест, эта щедрая поддержка, оказанная легендарным автопроизводителем, поможет охватить значительно большее количество людей, которые оказались изолированы в связи с жесткими ограничительными мерами в условиях карантина.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 10:15