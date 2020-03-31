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Американский кинорежиссёр Спайк Ли показал сценарий неснятого фильма

Американский кинорежиссёр Спайк Ли на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором показал сценарий фильма, который так и не смог снять. Он планировал создать кинокартину еще в 90-х годах, однако из-за разных причин его пришлось отправить «в стол».

По причине карантина ситуация в мире на данный момент сложная, но деятели искусства продолжают радовать своих фанатов. Они призывают всех не выходить на улицу, а также предлагают различные способы, как можно хорошо и интересно провести время в домашней обстановке. К примеру, кинорежиссер Спайк Ли поделился с поклонниками сценарием киноленты, которая так и не была снята.

Биографический фильм «Джеки Робинсон» рассказывает о знаменитом бейсболисте из США, который являлся первым чернокожим атлетом в Лиге бейсбола. «Я произвёл поиски в своих закромах и «выудил» оттуда для вас данный сценарий. Он являлся моей величайшей мечтой (которая, к сожалению, так не воплотилась в жизнь) – «Джеки Робинсон». Вы можете не быть поклонником бейсбола, но это не мешает вам наслаждаться им. Данный сценарий — воплощение большой американской истории. Будьте в безопасности», – подписал публикацию Спайк Ли.

Сценарий, который Ли написал в 1996 году, базируется на автобиографической книге Джеки Робинсона. В комментариях к посту поклонникам очень понравилась идея фильма. Большинство подписчиков отметили, что он обязательно должен вернуться к данному проекту.

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Культура
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:45

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