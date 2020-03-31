В Китае зафиксировали более 1,5 тысячи случаев бессимптомного протекания коронавируса





В ведомстве отметили, что на вчерашний день, 30 марта, свыше 1,5 тысячи зараженных людей были выявлены без явных признаков коронавирусной инфекции. При этом, 205 человек – это ввозные случаи. Специалисты рассказали, что эти люди не ощущали характерных симптомов заражения COVID-19. Обычно таких пациентов выявляют, когда они проходят медобследование как лица, имевшие тесный контакт с зараженными людьми.Власти пообещали, что с начала апреля они ежедневно будут публиковать сведения о бессимптомных случаях заражения коронавирусной инфекцией. ВОЗ 11 марта объявила о том, что в мире пандемия, так как распространение COVID-19 вышло из-под контроля. Согласно последним данным, на планете более 760 тысяч пациентов заражены коронавирусом. Врачи зафиксировали около 37 тысяч смертей, а с инфекцией сражаются в 160 государствах мира.