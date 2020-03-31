«Маленький, чтобы знать»: Разин объяснил причину неосведомленности Галкина о нефтяной скважине Пугачевой

После того, как Андрей Разин дал резонансное интервью, в котором рассказал об источнике дополнительного заработка Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, Максим Галкин решил уточнить у администратора «Ласкового мая», где именно находится принадлежащая Примадонне скважина. Подобный вопрос продюсера нисколько не удивил, так как тот был уверен – нынешний супруг звезды отечественной эстрады даже не слышал о нефтяном бизнесе своей избранницы.Разин объяснил свою уверенность в неведении Галкина тем, что последний является просто «очередным мужем», с которым Пугачева не готова делиться всеми тайнами. По словам организатора концертов легендарной поп-группы, юморист «еще не созрел – он еще маленький», поэтому супруга пока не доверяет ему и не сообщает обо всех своих дополнительных доходах.Сам же Андрей Разин считает, что «лет через 30 или 50», когда Максим Галкин прочтет завещание Аллы Пугачевой, он узнает, что нефтяная скважина действительно существует. Пока же пятый муж знаменитости просто «ребенок», и его отношения с супругой отнюдь не так доверительны, как он предполагает.