Анна Федермессер после интервью с Денисом Проценко ушла на карантин





Анна Федермессер беседовала с главным врачом инфекционной больницы в Коммунарке о профилактических мерах в условиях коронавируса. После подтверждения инфицирования COVID-19 медик изолировался в своем кабинете, где есть возможность в онлайн-режиме работать и управлять больницей.В медучреждении усилили меры предосторожности. Поэтому все, кто в последнее время имел какие-либо контакты с доктором, должны придерживаться условий карантина. Правозащитница самоизолировалась и сдала тест на наличие коронавируса. В данное время пока нет результатов, однако их ожидают получить в ближайшие дни. Представители благотворительного фонда сообщают, что самочувствие у нее хорошее.Денис Проценко в социальных сетях рассказал о том, что чувствует себя нормально. Доктор уверен, что справится с вирусом благодаря иммунитету, выработанному за время общения с инфицированными пациентами.