Анна Федермессер после интервью с Денисом Проценко ушла на карантин
Анна Федермессер в данное время пребывает на карантине. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» прежде общалась с Денисом Проценко, заболевшим коронавирусом.
Анна Федермессер беседовала с главным врачом инфекционной больницы в Коммунарке о профилактических мерах в условиях коронавируса. После подтверждения инфицирования COVID-19 медик изолировался в своем кабинете, где есть возможность в онлайн-режиме работать и управлять больницей.
В медучреждении усилили меры предосторожности. Поэтому все, кто в последнее время имел какие-либо контакты с доктором, должны придерживаться условий карантина. Правозащитница самоизолировалась и сдала тест на наличие коронавируса. В данное время пока нет результатов, однако их ожидают получить в ближайшие дни. Представители благотворительного фонда сообщают, что самочувствие у нее хорошее.
Денис Проценко в социальных сетях рассказал о том, что чувствует себя нормально. Доктор уверен, что справится с вирусом благодаря иммунитету, выработанному за время общения с инфицированными пациентами.
Анна Федермессер беседовала с главным врачом инфекционной больницы в Коммунарке о профилактических мерах в условиях коронавируса. После подтверждения инфицирования COVID-19 медик изолировался в своем кабинете, где есть возможность в онлайн-режиме работать и управлять больницей.
В медучреждении усилили меры предосторожности. Поэтому все, кто в последнее время имел какие-либо контакты с доктором, должны придерживаться условий карантина. Правозащитница самоизолировалась и сдала тест на наличие коронавируса. В данное время пока нет результатов, однако их ожидают получить в ближайшие дни. Представители благотворительного фонда сообщают, что самочувствие у нее хорошее.
Денис Проценко в социальных сетях рассказал о том, что чувствует себя нормально. Доктор уверен, что справится с вирусом благодаря иммунитету, выработанному за время общения с инфицированными пациентами.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:46