Компания Lamborghini начала выпуск медицинских масок для итальянской больницы





Отмечается, что отныне защитные спецсредства от Lamborghini будут поставляться в клинику Болоньи, специалисты которой занимаются лечением пациентов с новым типом коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба люксовой марки, вся продукция будет передаваться медикам бесплатно, а ее производством займутся сотрудники мастерской компании, которая ранее специализировалась на обивке салонов суперкаров. Количество масок, которые здесь могут выпускать ежедневно, составляет около 1000 штук.Примечательно, что если обычные медицинские маски сотрудники мастерской будут шить вручную, то пластиковые маски-экраны компания планирует печатать на специальных 3D-принтерах, которые прежде использовались сотрудниками научно-исследовательского центра Lamborghini. Мощности центра, отмечают представители марки, позволяют печатать до двух сотен таких масок в сутки.Отдельно подчеркивается, что соответствие выпускаемой автопроизводителем продукции действующим нормам и стандартам перед ее отправкой в клинику будет контролироваться местным департаментом здравоохранения.