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Американский певец Адам Шлезингер госпитализирован с диагнозом коронавирус

Американский певец и композитор Адам Шлезингер госпитализирован с диагнозом коронавирус. Состояние обладателя трех премий «Эмми» оценивается как тяжелое.

Инсайдеры сообщили, что 53-летнего Адама Шлезингера доставили в больницу в критическом состоянии. У певца выявили наличие коронавирусной инфекции, а также некоторые осложнения, которые возникли при течении болезни.

На фанатском портале обладателя трех премий «Эмми», «Грэмми» и ASCAP Pop Music была опубликована информация о том, что для стабилизации состояния Шлезингера медики были вынуждены ввести его в искусственную кому. Однако адвокат композитора это опроверг, подтвердив лишь факт того, что его клиент был госпитализирован, - как сообщает "Слово и Дело"

В то же время источники издания Fox News отметили, что состояние Адама Шлезингера оценивается как тяжелое, и медперсонал клиники делает все возможное для стабилизации пациента. Поклонники знаменитости надеются на лучшее и пишут слова поддержки музыканту в его Instagram-аккаунт.

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 21:10

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