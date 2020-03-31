Changan CS35 в России обзаведётся новой опцией
Кроссоверы Changan CS35, продаваемые в России, получат новую опцию. Авто обзаведётся сенсорной панелью управления, с помощью которой можно увеличивать и уменьшать громкость колонок развлекательной системы.
Функция пригодится пассажирам, которые сидят на переднем кресле, поскольку им позволят контролировать работу динамиков. Отметим, сенсоры приборной панели расположены справа.
Модернизированные Changan CS35 поступят в РФ вместе со следующей партией кроссоверов из КНР. Российская версия отличается от китайской функциональными возможностями. Подразумевается боковая видеокамера, активирующаяся при остановке. Специально для рынка РФ модель оснастили люком, а не панорамной крышей, как в оригинале. Кроме того, в российской версии отсутствует устройство для поддержки постоянной скорости авто и подлокотники на задних креслах. Однако Changan CS35 для РФ выпустили с подогревом сидений. Вероятно, производитель учёл суровые зимы в соседней стране.
Предполагается внедрение в кроссовер новых технологий. Это может привести к подорожанию паркетника. Сейчас российскую версию Changan CS35 в базовой комплектации оценивают суммой от 1,6 млн рублей.
Функция пригодится пассажирам, которые сидят на переднем кресле, поскольку им позволят контролировать работу динамиков. Отметим, сенсоры приборной панели расположены справа.
Модернизированные Changan CS35 поступят в РФ вместе со следующей партией кроссоверов из КНР. Российская версия отличается от китайской функциональными возможностями. Подразумевается боковая видеокамера, активирующаяся при остановке. Специально для рынка РФ модель оснастили люком, а не панорамной крышей, как в оригинале. Кроме того, в российской версии отсутствует устройство для поддержки постоянной скорости авто и подлокотники на задних креслах. Однако Changan CS35 для РФ выпустили с подогревом сидений. Вероятно, производитель учёл суровые зимы в соседней стране.
Предполагается внедрение в кроссовер новых технологий. Это может привести к подорожанию паркетника. Сейчас российскую версию Changan CS35 в базовой комплектации оценивают суммой от 1,6 млн рублей.
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Добавил: Серебряков Дмитрий Сегодня, 21:05