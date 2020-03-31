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Changan CS35 в России обзаведётся новой опцией

Кроссоверы Changan CS35, продаваемые в России, получат новую опцию. Авто обзаведётся сенсорной панелью управления, с помощью которой можно увеличивать и уменьшать громкость колонок развлекательной системы.
Changan CS35 в России обзаведётся новой опцией

Функция пригодится пассажирам, которые сидят на переднем кресле, поскольку им позволят контролировать работу динамиков. Отметим, сенсоры приборной панели расположены справа.

Модернизированные Changan CS35 поступят в РФ вместе со следующей партией кроссоверов из КНР. Российская версия отличается от китайской функциональными возможностями. Подразумевается боковая видеокамера, активирующаяся при остановке. Специально для рынка РФ модель оснастили люком, а не панорамной крышей, как в оригинале. Кроме того, в российской версии отсутствует устройство для поддержки постоянной скорости авто и подлокотники на задних креслах. Однако Changan CS35 для РФ выпустили с подогревом сидений. Вероятно, производитель учёл суровые зимы в соседней стране.

Предполагается внедрение в кроссовер новых технологий. Это может привести к подорожанию паркетника. Сейчас российскую версию Changan CS35 в базовой комплектации оценивают суммой от 1,6 млн рублей.

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Добавил: Серебряков Дмитрий Сегодня, 21:05

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