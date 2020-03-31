Ученые разработали анализ крови, способный определить 50 видов онкологических заболеваний





Ученые считают, что новая разработка анализа крови произведёт прорыв в диагностике онкологических заболеваний и станет спасением для большого количества людей. Повышенная чувствительность теста даст возможность не просто провести точный массовый скрининг, но и определить самую эффективную терапию, так как для многих видов рака именно диагностика на ранней стадии помогает победить опасное заболевание.Он базируется на анализе метильных групп ДНК зараженных клеток, проникающих в кровоток. Эффективность теста проверена на 6 689 образцах крови участников эксперимента, среди которых у 2 482 диагностировали разные типы онкологии, а 4 207 являются абсолютно здоровыми. Точность анализа достигает 99,3%. По словам экспертов, тест только в 0,7% случаев показывает неправильный результат. Спецификой анализа является то, что он обнаруживает место локализации новообразования. Эксперты полагают, чувствительность этого метода во большинстве случаев зависит от этапа развития заболевания, но для медиков, которые используют данные тесты, этой информации достаточно.