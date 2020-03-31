Глава Сербии Александр Вучич отменил обращение к народу из-за ухудшения самочувствия
Президент Сербии Александр Вучич из-за ухудшения самочувствия вынужден был отменить своё обращение к народу, связанное с распространением по планете вируса COVID-19 и профилактическими мерами по борьбе с инфекцией. Об этом сообщил глава Министерства финансов данной страны Синиша Мали, выступивший вместо лидера государства.
Как рассказал зарубежный министр в своём обращении к согражданам, установленный правительством размер экономической помощи превышает отметку в 5 млрд евро, а каждому совершеннолетнему жителю страны для финансовой поддержки выдадут по 100 евро. Денежные средства призваны, во-первых, сохранить уровень занятости населения, а во-вторых, помочь предприятиям, пострадавшим из-за связанных с коронавирусом событий более всего.
Синиша Мали также сообщил, что глава Сербии Александр Вучич непременно лично обратится с речью к согражданам не позднее чем через двое суток.
Как рассказал зарубежный министр в своём обращении к согражданам, установленный правительством размер экономической помощи превышает отметку в 5 млрд евро, а каждому совершеннолетнему жителю страны для финансовой поддержки выдадут по 100 евро. Денежные средства призваны, во-первых, сохранить уровень занятости населения, а во-вторых, помочь предприятиям, пострадавшим из-за связанных с коронавирусом событий более всего.
Синиша Мали также сообщил, что глава Сербии Александр Вучич непременно лично обратится с речью к согражданам не позднее чем через двое суток.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:18