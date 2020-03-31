Глава Сербии Александр Вучич отменил обращение к народу из-за ухудшения самочувствия





Как рассказал зарубежный министр в своём обращении к согражданам, установленный правительством размер экономической помощи превышает отметку в 5 млрд евро, а каждому совершеннолетнему жителю страны для финансовой поддержки выдадут по 100 евро. Денежные средства призваны, во-первых, сохранить уровень занятости населения, а во-вторых, помочь предприятиям, пострадавшим из-за связанных с коронавирусом событий более всего.Синиша Мали также сообщил, что глава Сербии Александр Вучич непременно лично обратится с речью к согражданам не позднее чем через двое суток.