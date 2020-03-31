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Компания HMD Global начала получать прибыль от продажи смартфонов Nokia

Китайская компания HMD Global в своем недавнем отчете представила данные о показателях эффективности работы своего мобильного подразделения в последнем квартале 2019 года. Согласно этому документу, до уплаты налогов компании впервые удалось получить прибыль от продажи смартфонов легендарного финского бренда Nokia.
Компания HMD Global начала получать прибыль от продажи смартфонов Nokia

В отчете утверждается, что HMD Global до сих пор находится на стадии привлечения стороннего финансирования и рассчитывает завершить очередной раунд поиска инвесторов в первой половине текущего года. В то же время, ее партнер FIH Mobile, который занимается производством смартфонов Nokia, является также подразделением китайской Foxconn, при этом на ее долю приходится всего 10% акций HMD Global, ставшей в своей время полноправным владельцем популярного бренда Nokia.

Примечательно, что не так давно были представлены сразу несколько новых моделей смартфонов, выпускающихся под брендом Nokia, в том числе возрожденная версия музыкального телефона Nokia 5310, а также новый флагман Nokia 8.3 с поддержкой 5G. Вместе с тем наибольшие показатели по прибыли компания извлекает из продажи бюджетных смартфонов Nokia 5-series и 3-series.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:45

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