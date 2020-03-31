Компания HMD Global начала получать прибыль от продажи смартфонов Nokia





В отчете утверждается, что HMD Global до сих пор находится на стадии привлечения стороннего финансирования и рассчитывает завершить очередной раунд поиска инвесторов в первой половине текущего года. В то же время, ее партнер FIH Mobile, который занимается производством смартфонов Nokia, является также подразделением китайской Foxconn, при этом на ее долю приходится всего 10% акций HMD Global, ставшей в своей время полноправным владельцем популярного бренда Nokia.Примечательно, что не так давно были представлены сразу несколько новых моделей смартфонов, выпускающихся под брендом Nokia, в том числе возрожденная версия музыкального телефона Nokia 5310, а также новый флагман Nokia 8.3 с поддержкой 5G. Вместе с тем наибольшие показатели по прибыли компания извлекает из продажи бюджетных смартфонов Nokia 5-series и 3-series.