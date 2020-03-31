Эксперты рассказали, как карантин сказался на разработке новых секретных продуктов Apple





Сотрудники Apple могли работать над созданием прототипов только на своем рабочем месте. Кроме этого, им приходилось плотно зашторивать окна и работать за закрытыми дверьми. Все прототипы хранятся «под замком», а детали новинок инженерам запрещено обсуждать даже со своими вторыми половинками.Три недели назад, после того, как был введен режим самоизоляции, Apple закрыла свои офисы. Для того, чтобы появиться на работе, сотрудникам необходимо было спецразрешение. Только некоторые инженеры, которые не могут работать вне офиса из-за технических особенностей процесса, могут приходить туда. Это создает определенные неудобства, но корпорация не собирается отменять выпуск новинок.До конца года пользователям представят новую версию смарт-колонки HomePod, компьютеры iMac и MacBook Pro, бюджетные iPad и часы Apple Watch. Также запланирован выход iPhone и телеприставки Apple TV.