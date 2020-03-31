Тюнеры из Novitec доработали Maserati Levante





Спорт-кросс Maserati Levante Esteso V2 в исполнении немецких тюнеров обзавелся уникальным widebody-обвесом, который изготовлен из высокопрочного полиуретанового материала. Обвес включает в себя восемь различных частей: накладки на арки колес, пороги и стыковочные элементы для бамперов. В результате установки всего этого навесного «украшательства» ширина кроссовера увеличивается до 209 сантиметров. Также опционально для автомобиля доступны воздухозаборник для крышки капота и спойлер для двери багажника, выполненные из углеродного волокна.Представители Novitec предлагают всем желающим собственную программу формирования двигателей Maserati Levante во всех его модификациях. К примеру, доработкам подвергается как самый простой дизель V6 с рабочим объемом 3,0 литра, так и топовый 3,8-литровый бензиновый V8. К примеру, отдача «турбовосьмерки» в самой дорогой версии модели увеличивается с 580 до 624 л.с. с приростом максимального крутящего момента с 720 до 820 Нм. Прирост мощности дизельной версии составляет 49 л.с.