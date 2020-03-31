АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Тюнеры из Novitec доработали Maserati Levante

Специалисты немецкого тюнинг-ателье Novitec подготовили авторский пакет доработок для спортивного кроссовера Maserati Levante. Автомобиль отныне стал мощнее во всех его версиях, а также обзавелся 22-дюймовыми дисками и сверхшироким обвесом.
Тюнеры из Novitec доработали Maserati Levante

Спорт-кросс Maserati Levante Esteso V2 в исполнении немецких тюнеров обзавелся уникальным widebody-обвесом, который изготовлен из высокопрочного полиуретанового материала. Обвес включает в себя восемь различных частей: накладки на арки колес, пороги и стыковочные элементы для бамперов. В результате установки всего этого навесного «украшательства» ширина кроссовера увеличивается до 209 сантиметров. Также опционально для автомобиля доступны воздухозаборник для крышки капота и спойлер для двери багажника, выполненные из углеродного волокна.

Представители Novitec предлагают всем желающим собственную программу формирования двигателей Maserati Levante во всех его модификациях. К примеру, доработкам подвергается как самый простой дизель V6 с рабочим объемом 3,0 литра, так и топовый 3,8-литровый бензиновый V8. К примеру, отдача «турбовосьмерки» в самой дорогой версии модели увеличивается с 580 до 624 л.с. с приростом максимального крутящего момента с 720 до 820 Нм. Прирост мощности дизельной версии составляет 49 л.с.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские медики рассказали, каких ошибок не нужно допускать при…
Американский певец Адам Шлезингер госпитализирован с диагнозом…
Changan CS35 в России обзаведётся новой…
ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь…
Ученые разработали анализ крови, способный определить 50 видов онкологических…
Учёные из США подтвердили вероятность заражения коронавирусом через воду из-под…
Анна Федермессер после интервью с Денисом Проценко ушла на…
Компания HMD Global начала получать прибыль от продажи смартфонов…
Киану Ривз может сыграть Призрачного гонщика в новом фильме…
Эксперты рассказали, как карантин сказался на разработке новых секретных продуктов…
Валентина Матвиенко на период пандемии COVID-19 предлагает производить маски и антисептики без…
Тюнеры из Novitec доработали Maserati…
«Придут Ольга Бузова и Анна Семенович»: Похорошевшая Елена Степаненко анонсировала собственное…
Глава Сербии Александр Вучич отменил обращение к народу из-за ухудшения…
Ученые обнаружили над Арктикой озоновую дыру рекордных…
Сверхточную нейросеть ИИ научили диагностировать заболевания…
США назвали ряд условий для снятия санкций с Венесуэлы: "Должно появиться временное…
Названы 10 самых увлекательных экшн-игр на время…
Ученые выявили подавляющий распространение коронавируса уровень влажности…
Sony Pictures отложила премьеру «Морбиуса» И «Охотников за…
Ольга Бузова поддержала Оксану Самойлову после заявления о разводе: "Просто знай, что все будет…
Флагман Huawei P40 Pro стал новым лидером рейтинга камер…
«Опозорил Оксану и детей»: Ермолаева высказалась о разводе Джигана и…
Мать Сергея Лазарева Валентина станет участницей программы "Модный…
В Великобритании мужчина убил супругу на пятый день…
Бывшая подруга Давида Манукяна Карина Кросс рассказала о сотрудничестве с блогером: "Не приехал на съемки рекламной…
Режиссёр «Трансформеров» Майкл Бэй займётся продюсированием фильмов Sony…
Ирину Шейк заметили в компании голливудского…
Просмотреть все новости