Ученые обнаружили над Арктикой озоновую дыру рекордных размеров





В 1997 и 2011 годах ученые уже фиксировали локальное падение концентрации озона над Арктикой, однако подобные «дыры» не были настолько масштабными. В этот же раз ситуация обстоит куда серьезнее. На данный момент озоновое истощение части стратосферы не представляет серьезной опасности для местной флоры и фауны, так как Солнце только начинает свой подъем над полярным горизонтом, и интенсивность излучения еще не так сильна. Однако в будущем развитие событий всецело зависит от целого ряда факторов.В течение следующих недель ученые будут наблюдать за тем, как поведет себя озоновая дыра рекордных размеров, пока же они могут только делать предположения о том, чем обернется подобная аномалия для планеты. Так, если падение концентрации озона затронет и более низкие слои атмосферы, - это станет потенциальной угрозой для обитателей Арктики. Однако эксперты дают и более благоприятный прогноз: постепенное потепление и истощение холодных масс воздуха над этой областью может способствовать восстановлению баланса в стратосфере.Причиной тому, что над Арктикой образовалась озоновая дыра огромных размеров, ученые называют ослабление холодного полярного вихря, а также глобальные климатические изменения. Фактором же, который спровоцировал подобное, является антропогенное влияние на природу.