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Ученые обнаружили над Арктикой озоновую дыру рекордных размеров

Ученые, впервые за почти десять лет, обнаружили над Арктикой озоновую дыру. Размер области, в которой зафиксировано падение концентрации озона, имеет рекордные размеры, а причиной ее возникновения является изменение климата.

В 1997 и 2011 годах ученые уже фиксировали локальное падение концентрации озона над Арктикой, однако подобные «дыры» не были настолько масштабными. В этот же раз ситуация обстоит куда серьезнее. На данный момент озоновое истощение части стратосферы не представляет серьезной опасности для местной флоры и фауны, так как Солнце только начинает свой подъем над полярным горизонтом, и интенсивность излучения еще не так сильна. Однако в будущем развитие событий всецело зависит от целого ряда факторов.

В течение следующих недель ученые будут наблюдать за тем, как поведет себя озоновая дыра рекордных размеров, пока же они могут только делать предположения о том, чем обернется подобная аномалия для планеты. Так, если падение концентрации озона затронет и более низкие слои атмосферы, - это станет потенциальной угрозой для обитателей Арктики. Однако эксперты дают и более благоприятный прогноз: постепенное потепление и истощение холодных масс воздуха над этой областью может способствовать восстановлению баланса в стратосфере.

Причиной тому, что над Арктикой образовалась озоновая дыра огромных размеров, ученые называют ослабление холодного полярного вихря, а также глобальные климатические изменения. Фактором же, который спровоцировал подобное, является антропогенное влияние на природу.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:14

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