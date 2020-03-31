Ученые обнаружили над Арктикой озоновую дыру рекордных размеров
Ученые, впервые за почти десять лет, обнаружили над Арктикой озоновую дыру. Размер области, в которой зафиксировано падение концентрации озона, имеет рекордные размеры, а причиной ее возникновения является изменение климата.
В 1997 и 2011 годах ученые уже фиксировали локальное падение концентрации озона над Арктикой, однако подобные «дыры» не были настолько масштабными. В этот же раз ситуация обстоит куда серьезнее. На данный момент озоновое истощение части стратосферы не представляет серьезной опасности для местной флоры и фауны, так как Солнце только начинает свой подъем над полярным горизонтом, и интенсивность излучения еще не так сильна. Однако в будущем развитие событий всецело зависит от целого ряда факторов.
В течение следующих недель ученые будут наблюдать за тем, как поведет себя озоновая дыра рекордных размеров, пока же они могут только делать предположения о том, чем обернется подобная аномалия для планеты. Так, если падение концентрации озона затронет и более низкие слои атмосферы, - это станет потенциальной угрозой для обитателей Арктики. Однако эксперты дают и более благоприятный прогноз: постепенное потепление и истощение холодных масс воздуха над этой областью может способствовать восстановлению баланса в стратосфере.
Причиной тому, что над Арктикой образовалась озоновая дыра огромных размеров, ученые называют ослабление холодного полярного вихря, а также глобальные климатические изменения. Фактором же, который спровоцировал подобное, является антропогенное влияние на природу.
В 1997 и 2011 годах ученые уже фиксировали локальное падение концентрации озона над Арктикой, однако подобные «дыры» не были настолько масштабными. В этот же раз ситуация обстоит куда серьезнее. На данный момент озоновое истощение части стратосферы не представляет серьезной опасности для местной флоры и фауны, так как Солнце только начинает свой подъем над полярным горизонтом, и интенсивность излучения еще не так сильна. Однако в будущем развитие событий всецело зависит от целого ряда факторов.
В течение следующих недель ученые будут наблюдать за тем, как поведет себя озоновая дыра рекордных размеров, пока же они могут только делать предположения о том, чем обернется подобная аномалия для планеты. Так, если падение концентрации озона затронет и более низкие слои атмосферы, - это станет потенциальной угрозой для обитателей Арктики. Однако эксперты дают и более благоприятный прогноз: постепенное потепление и истощение холодных масс воздуха над этой областью может способствовать восстановлению баланса в стратосфере.
Причиной тому, что над Арктикой образовалась озоновая дыра огромных размеров, ученые называют ослабление холодного полярного вихря, а также глобальные климатические изменения. Фактором же, который спровоцировал подобное, является антропогенное влияние на природу.