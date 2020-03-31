Отставной российский полковник рассказал, зачем Китай разбирает на части купленную у России технику
Военный обозреватель российского издания «Газета.ру», полковник в отставке Михаил Ходаренок поделился своим мнением о том, каким образом Китай выбивается в мировые лидеры. По словам офицера, купленную у России технику китайские специалисты разбирают буквально до каждой гайки.
По словам Михаила Ходаренка, недооценивать потенциал развития КНР на данный момент не стоит, при этом полковник отмечает, что Москва на данный момент вряд ли представляет угрозу для Вашингтона, в то время как Пекин может превзойти ближайшего конкурента по ВВП уже в скором времени. Довольно интересно, судя по рассказам специалиста, в Китае выглядит и освоение техники зарубежных производителей. «В Поднебесной создаются так называемые конструкторские школы по всем направлениям военной техники и вооружений. А военные корабли эта страна вводит в строй как горячие пирожки», - подчеркнул офицер. Он добавил, что немалую роль в развитии потенциала КНР сыграла Российская Федерация, которая была одним из крупнейших экспортеров военной техники в Поднебесную.
«Огромная часть российского экспортного оружия направлялась именно в соседний Китай. Местные специалисты все время пытались разобраться в устройстве практически каждого изделия. К примеру, взять продажу российских Су-35. Россия хотела продать Пекину 200 экземпляров, однако в результате переговоров партию удалось сократить до 24 штук. Это делается для того, чтобы потом все разобрать до винтика и на основании этого выпустить свой образец с некоторыми доработками», - приводит слова обозревателя издание «ПолитЭксперт».
По словам Михаила Ходаренка, недооценивать потенциал развития КНР на данный момент не стоит, при этом полковник отмечает, что Москва на данный момент вряд ли представляет угрозу для Вашингтона, в то время как Пекин может превзойти ближайшего конкурента по ВВП уже в скором времени. Довольно интересно, судя по рассказам специалиста, в Китае выглядит и освоение техники зарубежных производителей. «В Поднебесной создаются так называемые конструкторские школы по всем направлениям военной техники и вооружений. А военные корабли эта страна вводит в строй как горячие пирожки», - подчеркнул офицер. Он добавил, что немалую роль в развитии потенциала КНР сыграла Российская Федерация, которая была одним из крупнейших экспортеров военной техники в Поднебесную.
«Огромная часть российского экспортного оружия направлялась именно в соседний Китай. Местные специалисты все время пытались разобраться в устройстве практически каждого изделия. К примеру, взять продажу российских Су-35. Россия хотела продать Пекину 200 экземпляров, однако в результате переговоров партию удалось сократить до 24 штук. Это делается для того, чтобы потом все разобрать до винтика и на основании этого выпустить свой образец с некоторыми доработками», - приводит слова обозревателя издание «ПолитЭксперт».
Политика
Добавил: Михаил Сосновский Вчера, 23:30