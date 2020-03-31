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Отставной российский полковник рассказал, зачем Китай разбирает на части купленную у России технику

Военный обозреватель российского издания «Газета.ру», полковник в отставке Михаил Ходаренок поделился своим мнением о том, каким образом Китай выбивается в мировые лидеры. По словам офицера, купленную у России технику китайские специалисты разбирают буквально до каждой гайки.
Отставной российский полковник рассказал, зачем Китай разбирает на части купленную у России технику

По словам Михаила Ходаренка, недооценивать потенциал развития КНР на данный момент не стоит, при этом полковник отмечает, что Москва на данный момент вряд ли представляет угрозу для Вашингтона, в то время как Пекин может превзойти ближайшего конкурента по ВВП уже в скором времени. Довольно интересно, судя по рассказам специалиста, в Китае выглядит и освоение техники зарубежных производителей. «В Поднебесной создаются так называемые конструкторские школы по всем направлениям военной техники и вооружений. А военные корабли эта страна вводит в строй как горячие пирожки», - подчеркнул офицер. Он добавил, что немалую роль в развитии потенциала КНР сыграла Российская Федерация, которая была одним из крупнейших экспортеров военной техники в Поднебесную.

«Огромная часть российского экспортного оружия направлялась именно в соседний Китай. Местные специалисты все время пытались разобраться в устройстве практически каждого изделия. К примеру, взять продажу российских Су-35. Россия хотела продать Пекину 200 экземпляров, однако в результате переговоров партию удалось сократить до 24 штук. Это делается для того, чтобы потом все разобрать до винтика и на основании этого выпустить свой образец с некоторыми доработками», - приводит слова обозревателя издание «ПолитЭксперт».

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Политика
Добавил: Михаил Сосновский Вчера, 23:30

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