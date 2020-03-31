Знания о физической активности древних людей помогут преодолеть последствия сидячей работы
Исследователи из Кентского университета провели сравнение бедренных костей людей, обезьян и австралопитеков. Информация о физической активности давних людей поможет справиться с последствиями сидячей работы.
Применяя микротомографию, исследователи определяли углы, на которые наиболее часто происходило сгибание тазобедренного сустава обладателями костей. В ходе эксперимента удалось выяснить, что гоминин StW 311, живший в пещерах Стеркфонтейн, приспособился к лазанью. Также он был адаптирован к прямохождению.
Большое сходство с человеком имел австралопитек StW 522, проживавший от двух до трех миллионов лет назад. Ученые утверждают, что знание физической активности древних людей, поможет определить варианты поведения, позволяющие избежать заболеваний опорно-двигательного аппарата. В частности, представители охотящихся племен пребывают в сидячем положении практически то же время, что и сотрудники офиса. Однако состояние их здоровья намного лучше, поскольку они используют позы с большим количеством задействованных мышц. С помощью адаптации их опыта можно бороться с последствиями сидячей работы.
Применяя микротомографию, исследователи определяли углы, на которые наиболее часто происходило сгибание тазобедренного сустава обладателями костей. В ходе эксперимента удалось выяснить, что гоминин StW 311, живший в пещерах Стеркфонтейн, приспособился к лазанью. Также он был адаптирован к прямохождению.
Большое сходство с человеком имел австралопитек StW 522, проживавший от двух до трех миллионов лет назад. Ученые утверждают, что знание физической активности древних людей, поможет определить варианты поведения, позволяющие избежать заболеваний опорно-двигательного аппарата. В частности, представители охотящихся племен пребывают в сидячем положении практически то же время, что и сотрудники офиса. Однако состояние их здоровья намного лучше, поскольку они используют позы с большим количеством задействованных мышц. С помощью адаптации их опыта можно бороться с последствиями сидячей работы.
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 23:00