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Ученые: Изоляция во время пандемии поможет спасти до 40 миллионов жизней

Британские ученые объяснили, насколько важна социальная изоляция во время пандемии. Проведенные экспертами расчеты позволили вычислить количество людей, которые останутся в живых, если во всем мире будут соблюдаться необходимые меры предосторожности. Их число достигнет 40 миллионов.
Ученые: Изоляция во время пандемии поможет спасти до 40 миллионов жизней

Ученые составили два варианта прогноза распространения коронавируса в мире. Один из них предусматривал соблюдение социальной изоляции и карантина во всех странах, в которых были отмечены вспышки заражения, другой же – отсутствие подобных мер безопасности. Для разработки сценариев эксперты собрали необходимые статистические данные из 177 государств, после чего уже оперировали составленными схемами контактов людей разных возрастных категорий и корреляцией этих показателей с количеством инфицированных и умерших в результате заражения COVID-19.

В результате исследования, ученые пришли к выводу, что наиболее неблагоприятный вариант развития событий, при котором не будут соблюдаться условия самоизоляции и карантин, может стоить жизни 40 миллионам жителей планеты. Если же социальные контакты удастся снизить на 40% (а в случае с пожилыми людьми на 60%) число летальных исходов уменьшится вдвое.

Наиболее же благоприятным прогнозом, при котором возможно будет спасти 39 миллионов, является соблюдение правил социальной изоляции и карантина на ранней стадии пандемии. Если же с подобными мерами медлить, пока коронавирус не начнет распространятся в геометрической прогрессии, они могут и вовсе утратить свою эффективность.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:30

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