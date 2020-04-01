Google прекращает продажу позапрошлогодних флагманов Pixel 3 и 3 XL





Официально смартфоны серии Pixel 3 были представлены компанией Google еще осенью 2018 года. Устройства оснащаются OLED-дисплеями, топовым на то время процессором Qualcomm Snapdragon 845, 4 гигабайтами оперативной и 64 или 128 гигабайтами постоянной памяти. Примечательно, что заявляя о прекращении продаж, «корпорация добра» гарантирует владельцам Google Pixel 3 поддержку ПО для указанной серии в будущем. Сообщается, что все смартфоны продолжат получать обновления системы и новые патчи безопасности еще минимум 18 месяцев.Впрочем, на данный момент Google Pixel 3 и 3 XL все еще продаются сторонними торговыми сетями, у которых остались соответствующие запасы. К примеру, в 2019 году, когда компания заявила о прекращении продаж «пикселей» второго поколения, они еще были в течение какого-то времени доступны у других поставщиков.