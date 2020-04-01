В Беларуси стартовало производство грузовиков МАЗ нового поколения
Минский автозавод начал выпускать первые партии грузовых автомобилей нового поколения. Ранние экземпляры МАЗ-5440М9 уже вышли из сборочной линии белорусского предприятия.
Как сообщает пресс-служба завода, еще в 2018 году на предприятии были развернуты работы по штучному производству модели грузовика МАЗ-5440М9. Всего же за два года производства модель стала серийной, поскольку с конвейера выпущено уже 13 экземпляров таких транспортных средств.
Новинка построена на обновленной раме, оснащается современным рулевым управлением и целым набором бортовых систем для помощи водителю. В числе наиболее современных называют систему экстренного торможения, датчики дождя, датчики света, а также адаптивный круиз-контроль. Кроме того, инженеры завода доработали мосты грузового автомобиля и оснастили его новыми кузовными панелями. Обновления затронули и интерьер машины.
В движение новый МАЗ-5440М9 приводит турбированный 6-цилиндровый двигатель от Mercedes, который работает на тяжелом топливе. Мотор при этом полностью соответствует жестким требованиям экологической нормы «Евро-6». Рабочий объем этой силовой установки составляет 12,8 литров, а его мощность – 475 л.с. Работает установка в паре с роботизированной коробкой передач.
Как сообщает пресс-служба завода, еще в 2018 году на предприятии были развернуты работы по штучному производству модели грузовика МАЗ-5440М9. Всего же за два года производства модель стала серийной, поскольку с конвейера выпущено уже 13 экземпляров таких транспортных средств.
Новинка построена на обновленной раме, оснащается современным рулевым управлением и целым набором бортовых систем для помощи водителю. В числе наиболее современных называют систему экстренного торможения, датчики дождя, датчики света, а также адаптивный круиз-контроль. Кроме того, инженеры завода доработали мосты грузового автомобиля и оснастили его новыми кузовными панелями. Обновления затронули и интерьер машины.
В движение новый МАЗ-5440М9 приводит турбированный 6-цилиндровый двигатель от Mercedes, который работает на тяжелом топливе. Мотор при этом полностью соответствует жестким требованиям экологической нормы «Евро-6». Рабочий объем этой силовой установки составляет 12,8 литров, а его мощность – 475 л.с. Работает установка в паре с роботизированной коробкой передач.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 04:00