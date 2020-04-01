На территории Франции археологи обнаружили необычный некрополь
Археологи во время проведения раскопок в долине Сены на севере Франции нашли некрополь небольшого размера. По оценкам учёных, его возраст составляет приблизительно 7000 лет. Об этом стало известно из информации, размещённой на сайте Inrap.
Раскопки длились в течение двух месяцев. В итоге археологам удалось обнаружить несколько значительных культурных слоев, имеющих следы присутствия человека. Судя по всему, поселение, которое существовало на том месте, достигло раннего развития в бронзовом веке. Однако больше всего внимание привлёк небольшой некрополь. Археологи смогли установить, что его создали между 5300 и 4800 годами до нашей эры. В состав некрополя входят 6 захоронений. Людей похоронили в позе зародыша. В одной из подобных гробниц учёные нашли останки взрослого человека, являющегося, судя по всему, важным членом общества.
В его могиле обнаружили больше 180 морских раковин. Вероятно, они служили в качестве украшений, пришитых к наряду. Возле захоронения находилось захоронение ребенка, умершего в возрасте приблизительно 8 лет. Эксперты смогли установить, что некрополь находился очень близко к границе поселения. Археологи смогли найти большое количество могил, созданных между 3500 и 3000 годами до нашей эры. Там были обнаружены топор из кремния и два сосуда из глины. в одной из могил были захоронены сразу три человека. Сперва был погребён подросток, а позднее могила была разрыта и добавлены ещё два взрослых человека. Необычные погребения напомнили учёным о ранней находке на территории Франции в долине реки Эна. Там были найдены могилы, в которых похоронены сперва подростки, а потом взрослые люди. Эксперты до сих пор не могут объяснить данную аномалию.
Раскопки длились в течение двух месяцев. В итоге археологам удалось обнаружить несколько значительных культурных слоев, имеющих следы присутствия человека. Судя по всему, поселение, которое существовало на том месте, достигло раннего развития в бронзовом веке. Однако больше всего внимание привлёк небольшой некрополь. Археологи смогли установить, что его создали между 5300 и 4800 годами до нашей эры. В состав некрополя входят 6 захоронений. Людей похоронили в позе зародыша. В одной из подобных гробниц учёные нашли останки взрослого человека, являющегося, судя по всему, важным членом общества.
В его могиле обнаружили больше 180 морских раковин. Вероятно, они служили в качестве украшений, пришитых к наряду. Возле захоронения находилось захоронение ребенка, умершего в возрасте приблизительно 8 лет. Эксперты смогли установить, что некрополь находился очень близко к границе поселения. Археологи смогли найти большое количество могил, созданных между 3500 и 3000 годами до нашей эры. Там были обнаружены топор из кремния и два сосуда из глины. в одной из могил были захоронены сразу три человека. Сперва был погребён подросток, а позднее могила была разрыта и добавлены ещё два взрослых человека. Необычные погребения напомнили учёным о ранней находке на территории Франции в долине реки Эна. Там были найдены могилы, в которых похоронены сперва подростки, а потом взрослые люди. Эксперты до сих пор не могут объяснить данную аномалию.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 03:00