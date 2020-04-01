Ученые: Внедрение беспилотных автомобилей приведет к увеличению пьянства





Как отметил научный сотрудник Леон Бут, при таком повороте событий снизится количество вождений в нетрезвом виде. Такой диссонанс возникнет из-за того, что водители не будут бояться употреблять алкогольные напитки, а через некоторое время садиться в беспилотное авто. В результате удобный и недорого вид транспорта приведет к увеличению общего количества употребления спиртного.Во время проведения исследования ученые опросили 1334 жителя Австралии. Почти половина респондентов призналась, что они могли бы пользоваться беспилотным транспортом после того, как употребят алкоголь. Треть опрошенных австралийцев заявила, что если бы у них был беспилотник, они выпили бы больше спиртных напитков.