В камере смартфона Vivo V17 появились стабилизация видео и ночной режим съемки
Китайская компания Vivo выпустила очередное обновление программной оболочки для своего смартфона Vivo V17, оснащенного 48-мегапиксельной квадрокамерой с технологией искусственного интеллекта. Благодаря этим доработкам камера устройства отныне получила ночной режим съемки, а также цифровую стабилизацию видео.
Сообщается, что очередное программное обновление заметно улучшает работу камеры смартфона и по некоторым другим показателям. Но самое главное нововведение заключается в том, что пользователи отныне смогут получать яркие детализированные изображения с минимумом шумов при ведении съемки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, наличие в модуле камеры смартфона технологии электронной стабилизации изображения и довольно чувствительный гироскоп способствуют фиксации дрожания рук и корректировке этих колебаний, чтобы делать видеоролики максимально плавными.
Вместе с анонсом этого обновления компания Vivo обратилась к пользователям с просьбой сократить количество физических контактов с целью борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции.
Сообщается, что очередное программное обновление заметно улучшает работу камеры смартфона и по некоторым другим показателям. Но самое главное нововведение заключается в том, что пользователи отныне смогут получать яркие детализированные изображения с минимумом шумов при ведении съемки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, наличие в модуле камеры смартфона технологии электронной стабилизации изображения и довольно чувствительный гироскоп способствуют фиксации дрожания рук и корректировке этих колебаний, чтобы делать видеоролики максимально плавными.
Вместе с анонсом этого обновления компания Vivo обратилась к пользователям с просьбой сократить количество физических контактов с целью борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 02:00