В камере смартфона Vivo V17 появились стабилизация видео и ночной режим съемки





Сообщается, что очередное программное обновление заметно улучшает работу камеры смартфона и по некоторым другим показателям. Но самое главное нововведение заключается в том, что пользователи отныне смогут получать яркие детализированные изображения с минимумом шумов при ведении съемки в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, наличие в модуле камеры смартфона технологии электронной стабилизации изображения и довольно чувствительный гироскоп способствуют фиксации дрожания рук и корректировке этих колебаний, чтобы делать видеоролики максимально плавными.Вместе с анонсом этого обновления компания Vivo обратилась к пользователям с просьбой сократить количество физических контактов с целью борьбы с распространением нового типа коронавирусной инфекции.