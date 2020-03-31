Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании с сильными приступами боли

Актриса рассказала поклонникам, что в обед почувствовала какую-то слабость и прилегла отдохнуть. Через некоторое время Татьяна Лазарева проснулась от жуткой боли в животе, которая стремительно нарастала. Дочь Антонина вызвала скорую помощь, которая приехала спустя сорок минут. Врач после осмотра сказал, что пока пациентку никто забирать не будет и поставил звезде расслабляющий и обезболивающий уколы. Но, Татьяне Лазаревой после этого не стало легче. Наоборот, ее начало тошнить и от боли практически отключалось сознание. Дочь вновь попросила приехать доктора, который вколол еще одну дозу обезболивающего. Врач вызвал скорую, в которой не перевозятся пациенты, зараженные коронавирусом. Также стоял вопрос, в какую больницу везти российскую актрису, так как все они переполнены больными COVID-19.В результате Татьяну Лазареву положили на этаже, который, как она написала, «чистый от коронавируса». Актриса рассказала, что у нее одноместная палата, а соседствуют с ней всего три пациента. После того, как она сдала анализы и сделала МРТ, оказалось, что в почке находится камень размером 0,7 сантиметров. Он начал движение, поэтому потребовалась срочная операция. Сейчас Татьяна Лазарева ожидает ответ от страховой компании, чтобы понимать, оплатят ей хирургическое вмешательство или нет. Также артистка пожаловалась, что ее до сих пор не кормили. Но она пошутила, что после двух недель самоизоляции ей это на пользу.Ранее в микроблоге Instagram Татьяна Лазарева ответила поклонникам по поводу своего заработка. Актриса напомнила, что у нее есть книга «Мир с первого взгляда», которую можно сейчас со скидкой приобрести за 368 рублей. По словам знаменитости, в ее творении собраны приятные и воздушные истории о детстве ее звездных друзей. Татьяна Лазарева считает, что в этот нелегкий период книга поможет почувствовать себя беззаботнее.