На Украине нашли редкий советский «Москвич» в идеальном состоянии
Хэтчбек «Москвич-2141» 1988 года выпуска в заводской краске, на штатных колесах и в идеальном состоянии был найден в одном из украинских городов. Как сообщает видеоблогер Roma Urraco, этот 32-летний экземпляр имеет пробег около 25 тысяч километров, однако гаражное хранение и регулярное обслуживание позволили ему сохраниться в первозданном виде.
Примечательно, что следы ржавчины в указанном образце можно рассмотреть лишь на двигателе – речь о «вазовском» 1,6-литровом 80-сильном моторе от модели 2106. Именно такими силовыми установками в свое время оснащались первые выпущенные лифтбеки «Москвич-2141». Работал такой двигатель в паре с механической трансмиссией на 5 скоростей. Более того, это был первый серийный автомобиль советского автопрома, который оснащался коробкой передач на 5 скоростей, впоследствии сменившей 4-ступенчатую МКПП на многих других моделях.
«До наших дней в столь хорошем состоянии сохранилось очень мало таких машин, особенно, в столь редком цвете под названием Арахис и в превосходном виде», - заключил блогер.
Примечательно, что следы ржавчины в указанном образце можно рассмотреть лишь на двигателе – речь о «вазовском» 1,6-литровом 80-сильном моторе от модели 2106. Именно такими силовыми установками в свое время оснащались первые выпущенные лифтбеки «Москвич-2141». Работал такой двигатель в паре с механической трансмиссией на 5 скоростей. Более того, это был первый серийный автомобиль советского автопрома, который оснащался коробкой передач на 5 скоростей, впоследствии сменившей 4-ступенчатую МКПП на многих других моделях.
«До наших дней в столь хорошем состоянии сохранилось очень мало таких машин, особенно, в столь редком цвете под названием Арахис и в превосходном виде», - заключил блогер.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:03