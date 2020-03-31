ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»
Новая версия «Соболь NEXT» уже проходит дорожные испытания под присмотром специалистов Горьковского автозавода. В социальных сетях даже появились первые фотографии, на которых запечатлен автомобиль, замеченный в Нижнем Новгороде.
Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса. Впрочем, по обнародованным в сети снимкам можно заметить, что автомобиль чем-то похож на модель NN, которая впервые была представлена в рамках выставки COMTRANS-2019.
Так, корма новинки немного похожа на автомобили того же класса от французской марки Renault, обновился и рельеф крышки капота, который дополнился овальными крыльями. В моторном отсеке нового «Соболь NEXT» установлен двигатель Cummins. По некоторым данным, эта версия автомобиля будет оснащаться исключительно дизельными силовыми установками. Вместе с ними будет поставляться и стандартная 6-ступенчатая «механика».
К слову, в похожей конфигурации в свое время был представлен и NN, который так и не добрался до продаж. Что же касается продаж «Соболь NEXT», то они должны стартовать уже до конца 2020 года.
Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса. Впрочем, по обнародованным в сети снимкам можно заметить, что автомобиль чем-то похож на модель NN, которая впервые была представлена в рамках выставки COMTRANS-2019.
Так, корма новинки немного похожа на автомобили того же класса от французской марки Renault, обновился и рельеф крышки капота, который дополнился овальными крыльями. В моторном отсеке нового «Соболь NEXT» установлен двигатель Cummins. По некоторым данным, эта версия автомобиля будет оснащаться исключительно дизельными силовыми установками. Вместе с ними будет поставляться и стандартная 6-ступенчатая «механика».
К слову, в похожей конфигурации в свое время был представлен и NN, который так и не добрался до продаж. Что же касается продаж «Соболь NEXT», то они должны стартовать уже до конца 2020 года.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:00