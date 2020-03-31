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ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»

Новая версия «Соболь NEXT» уже проходит дорожные испытания под присмотром специалистов Горьковского автозавода. В социальных сетях даже появились первые фотографии, на которых запечатлен автомобиль, замеченный в Нижнем Новгороде.
ГАЗ вывел на дорожные тесты новый «Соболь NEXT»

Примечательно, что представители компании «ГАЗ» пока никак не комментировали старт дорожных тестов нового микроавтобуса. Впрочем, по обнародованным в сети снимкам можно заметить, что автомобиль чем-то похож на модель NN, которая впервые была представлена в рамках выставки COMTRANS-2019.

Так, корма новинки немного похожа на автомобили того же класса от французской марки Renault, обновился и рельеф крышки капота, который дополнился овальными крыльями. В моторном отсеке нового «Соболь NEXT» установлен двигатель Cummins. По некоторым данным, эта версия автомобиля будет оснащаться исключительно дизельными силовыми установками. Вместе с ними будет поставляться и стандартная 6-ступенчатая «механика».

К слову, в похожей конфигурации в свое время был представлен и NN, который так и не добрался до продаж. Что же касается продаж «Соболь NEXT», то они должны стартовать уже до конца 2020 года.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:00

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