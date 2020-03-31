Валентина Матвиенко на период пандемии COVID-19 предлагает производить маски и антисептики без лицензии





Валентина Матвиенко во время заседания СФ отметила, что в период пандемии в стране наблюдается дефицит медицинских масок, и эту проблему можно решить путем закупки марли и пошива из нее защитных элементов. Политик сообщила о готовности парфюмерных компаний к производству на их базе антисептиков, нехватка которых также присутствует в стране. Однако эти компании не имеют разрешения на использование этилового спирта. Поэтому спикер СФ предложила до окончания пандемии коронавируса отменить лицензирование для производства антисептиков.Матвиенко в своей речи также отметила последовательность и обоснованность всех мер, принятых для минимизации рисков для жизни и здоровья россиян в условиях COVID-19. Политик подчеркнула, что власти постоянно проводят мониторинг ситуации и вносят коррективы в свои действия.