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Учёные из США подтвердили вероятность заражения коронавирусом через воду из-под крана

Учёные из США, исследующие коронавирус, провели эксперимент, в ходе которого смогли подтвердить вероятность заражения инфекцией через воду из-под крана. Эксперты отмечают, данная возможность имеет небольшие шансы, но не стоит её исключать.

Исследования, которые проводились ранее учёными, выявляли, что коронавирусная инфекция не выводится из организма человека с отходами жизнедеятельности. Несмотря на это специалисты всё чаще утверждают, что имеется вероятность распространения вируса при выведении мочи или фекалий.

Научный сотрудник Александрия Бем, изучающий вероятную угрозу COVID-19 для водных источников, отметил, что проведённое ими исследование указывает на возможность заражения коронавирусом через водопроводную воду по причине попадания в неё продуктов жизнедеятельности организма. Для её очистки в развитых странах применяют системы с барьерами, имеющие большое количество уровней фильтрации. Они препятствуют попаданию в воду патогенных микроорганизмов. По этой причине возможность заражения водопроводной воды отходами жизнедеятельности человека и, соответственно, вирусом COVID-19, чрезвычайно мала, однако риски имеются.

Специалисты из США полагают, что данные результаты помогут другим специалистам, которые занимаются изучением механизма выживания коронавируса в окружающей среде. Об этом сообщает новостной портал Ufacitynews.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:50

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