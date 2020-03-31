«Придут Ольга Бузова и Анна Семенович»: Похорошевшая Елена Степаненко анонсировала собственное шоу





Помимо них, в числе приглашённых звёзд отечественного шоу-бизнеса – эстрадный артист Ефим Шифрин, актриса Олеся Железняк, телеведущая Анфиса Чехова, танцор Николай Цискаридзе. Предусматривается передачей и «секретный гость». Стоит отметить, Елена Степаненко удивит зрителей также переменами во внешности – естественно, в лучшую сторону: звезда похудела и, кажется, помолодела лет на 15. Перед зрителями артистка предстанет в новом для них амплуа – настоящей, вне её комичных образов.В рамках первого выпуска передачи Елену Степаненко научит основам продвижения своей Instagram-страницы «поющая телеведущая» Ольга Бузова. Своим шоу артистка хочет порадовать зрителей и внести в их жизни частичку позитива, что сейчас, в условиях распространения по планете вируса COVID-19, особенно важно.Премьеру первого выпуска шоу Елены Степаненко анонсировал ТВ-канал «Россия 1». Телепередачу покажут 12 апреля, в 12:10.