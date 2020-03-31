Сверхточную нейросеть ИИ научили диагностировать заболевания кожи





Даже опытные дерматологи не всегда точно могут определить при осмотре доброкачественные заболевания кожи от злокачественных. Исследователи решили помочь им в этом вопросе и создали ИИ, который не только классифицирует кожные болезни, но и предлагает возможные варианты лечения. Сверхточную нейросеть обучали на 220 тысячах изображений болезней, которые были на коже представителей разных национальностей.Эксперименты показали, что ИИ может стать отличным помощником для врачей, которые работают в сфере диагностической дерматологии. По словам ведущего автора исследования Юнга-Им На, они не планируют заменять медицинских работников искусственным интеллектом. Ученые хотят, чтобы сверхточная нейросеть позволила дерматологам быстрее и точнее диагностировать опасные болезни.