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Сверхточную нейросеть ИИ научили диагностировать заболевания кожи

Ученые, которые работают в Сеульском национальном университете, научили сверхточную нейросеть ИИ выявлять заболевания кожи. Благодаря искусственному интеллекту врачи смогут более точно поставить диагноз и распознать одну из 134 кожных болезней.

Сверхточную нейросеть ИИ научили диагностировать заболевания кожи


Даже опытные дерматологи не всегда точно могут определить при осмотре доброкачественные заболевания кожи от злокачественных. Исследователи решили помочь им в этом вопросе и создали ИИ, который не только классифицирует кожные болезни, но и предлагает возможные варианты лечения. Сверхточную нейросеть обучали на 220 тысячах изображений болезней, которые были на коже представителей разных национальностей.

Эксперименты показали, что ИИ может стать отличным помощником для врачей, которые работают в сфере диагностической дерматологии. По словам ведущего автора исследования Юнга-Им На, они не планируют заменять медицинских работников искусственным интеллектом. Ученые хотят, чтобы сверхточная нейросеть позволила дерматологам быстрее и точнее диагностировать опасные болезни.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:10

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