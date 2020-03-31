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Названы 10 самых увлекательных экшн-игр на время карантина

Специалисты составили список из 10 наиболее увлекательных компьютерных игр в стиле экшн, которые помогут скоротать время в период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Утверждается, что, практически, каждая видеоигра из представленного рейтинга сделает изоляцию не такой скучной.
Названы 10 самых увлекательных экшн-игр на время карантина

Кроме того, по словам авторов этого списка, даже если геймер однажды уже играл в одну из указанных ими игр, существует масса вариантов, чтобы сделать повторное их прохождение весьма занимательным. Также всегда можно устроить марафон и запускать указанные тайтлы один за другим, изучая их детали и игровой мир. Наконец, после каждого провала в игре предлагается отжиматься или приседать – подобный подход позволит сохранить нормальную физическую форму за время вынужденного снижения активности. Что же касается самого списка, то в него вошли игры, многие из которых сами по себе обеспечивают многочасовое приключение, поскольку рассчитаны на длительное и увлекательное погружение в виртуальный мир.

К примеру, известные серии игр в жанре RPG, вроде Assassins Creed и Fallout обеспечивают до 200 часов геймплея. А за Dark Souls пытливый игрок может провести до 180 часов своего свободного времени. Особенного внимания заслуживает фентезийная игра о ведмаке Геральте, сериал по сюжету которой в последнее время стал одним из самых популярных на телевидении. Также отмечены Call of Duty, Half-Life, Mafia, Far Cry, Mass Effect и S.T.A.L.K.E.R – каждая из этих игр рассчитана на 50-100 часов прохождения.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:00

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