Названы 10 самых увлекательных экшн-игр на время карантина





Кроме того, по словам авторов этого списка, даже если геймер однажды уже играл в одну из указанных ими игр, существует масса вариантов, чтобы сделать повторное их прохождение весьма занимательным. Также всегда можно устроить марафон и запускать указанные тайтлы один за другим, изучая их детали и игровой мир. Наконец, после каждого провала в игре предлагается отжиматься или приседать – подобный подход позволит сохранить нормальную физическую форму за время вынужденного снижения активности. Что же касается самого списка, то в него вошли игры, многие из которых сами по себе обеспечивают многочасовое приключение, поскольку рассчитаны на длительное и увлекательное погружение в виртуальный мир.К примеру, известные серии игр в жанре RPG, вроде Assassins Creed и Fallout обеспечивают до 200 часов геймплея. А за Dark Souls пытливый игрок может провести до 180 часов своего свободного времени. Особенного внимания заслуживает фентезийная игра о ведмаке Геральте, сериал по сюжету которой в последнее время стал одним из самых популярных на телевидении. Также отмечены Call of Duty, Half-Life, Mafia, Far Cry, Mass Effect и S.T.A.L.K.E.R – каждая из этих игр рассчитана на 50-100 часов прохождения.