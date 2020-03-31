Китайские медики рассказали, каких ошибок не нужно допускать при COVID-19
Китайские медики, которые первые столкнулись с масштабным распространением коронавируса, рассказали, каких ошибок не нужно допускать при COVID-19. По их словам, в первую очередь необходимо защитить медицинский персонал, чтобы среди работников здравоохранения был небольшой процент заражения.
Как отметил Ву Донга, профессор гастроэнтерологии Медколледжа Пекинского союза, врачи из Европы подхватили коронавирусную инфекцию в повседневной жизни. Но эти случаи напоминают раннюю стадию распространения COVID-19 в городе Ухане. Согласно статистическим данным, офтальмологи и ЛОР-врачи заражались намного чаще, чем коллеги. По словам Ду Бина, возглавляющего отделение интенсивной терапии, эти медики вынуждены тесно контактировать с пациентами. Поэтому чаще всего они заражаются через слизистые. Также при проявлении первых симптомов следует сразу самоизолироваться, чтобы не заразить других людей.
Жители КНР постепенно приходят в себя после эпидемии коронавируса в стране и возвращаются к привычной жизни. На минувшей неделе китайское правительство отправило в Италию, которая сейчас на пике распространения COVID-19, медиков и 30 тонн лекарственных препаратов и средств защиты.
Как отметил Ву Донга, профессор гастроэнтерологии Медколледжа Пекинского союза, врачи из Европы подхватили коронавирусную инфекцию в повседневной жизни. Но эти случаи напоминают раннюю стадию распространения COVID-19 в городе Ухане. Согласно статистическим данным, офтальмологи и ЛОР-врачи заражались намного чаще, чем коллеги. По словам Ду Бина, возглавляющего отделение интенсивной терапии, эти медики вынуждены тесно контактировать с пациентами. Поэтому чаще всего они заражаются через слизистые. Также при проявлении первых симптомов следует сразу самоизолироваться, чтобы не заразить других людей.
Жители КНР постепенно приходят в себя после эпидемии коронавируса в стране и возвращаются к привычной жизни. На минувшей неделе китайское правительство отправило в Италию, которая сейчас на пике распространения COVID-19, медиков и 30 тонн лекарственных препаратов и средств защиты.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:15