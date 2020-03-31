Флагман Huawei P40 Pro стал новым лидером рейтинга камер DxOMark





По итогам проведенного теста Huawei P40 Pro набрал 140 баллов за фото и 105 баллов за съемку видео с общим результатом в 128 баллов. Таким образом, новинка обошла недавно вышедший Xiaomi Mi 10 Pro, который сумел ненадолго возглавить список лучших камерофонов на рынке с результатом в 124 балла. Подводя итог проверке фотовозможностей нового гаджета, специалисты лаборатории также отметили, что обычно каждый новый лидер рейтингов увеличивал прежний результат на 1 балл, предлагая лишь незначительные улучшения в сравнении с конкурентами, однако в этот раз ситуация обстоит иначе, ведь Huawei P40 Pro удалось вырваться в лидеры с более существенным отрывом.Как подчеркивают эксперты в своем отчете, им в руки попал лучший камерофон в любой из существующих на данный момент категорий. Но больше всего их впечатлили возможности оптического зума новинки, поскольку снимки в этом режиме получаются заметно более детализированными, чем у всех без исключения конкурентов. Кроме того, основная камера тестируемой модели оснащается эффективной передовой системой автоматической фокусировки, которая обеспечивает наилучший на рынке баланс между текстурами и шумом.«Если вы хотите получить смартфон с лучшей на рынке камерой, то никакой альтернативы Huawei P40 Pro сегодня нет», - заключили эксперты.