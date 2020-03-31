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Флагман Huawei P40 Pro стал новым лидером рейтинга камер DxOMark

Специалисты знаменитой лаборатории DxOMark обнародовали результаты исследования камеры новой флагманской модели P40 Pro от китайского техногиганта Huawei. Как выяснилось, телефон, который пока еще не поступил в продажу, отныне является новым лидером рейтинга по качеству мобильной фотографии.
Флагман Huawei P40 Pro стал новым лидером рейтинга камер DxOMark

По итогам проведенного теста Huawei P40 Pro набрал 140 баллов за фото и 105 баллов за съемку видео с общим результатом в 128 баллов. Таким образом, новинка обошла недавно вышедший Xiaomi Mi 10 Pro, который сумел ненадолго возглавить список лучших камерофонов на рынке с результатом в 124 балла. Подводя итог проверке фотовозможностей нового гаджета, специалисты лаборатории также отметили, что обычно каждый новый лидер рейтингов увеличивал прежний результат на 1 балл, предлагая лишь незначительные улучшения в сравнении с конкурентами, однако в этот раз ситуация обстоит иначе, ведь Huawei P40 Pro удалось вырваться в лидеры с более существенным отрывом.

Как подчеркивают эксперты в своем отчете, им в руки попал лучший камерофон в любой из существующих на данный момент категорий. Но больше всего их впечатлили возможности оптического зума новинки, поскольку снимки в этом режиме получаются заметно более детализированными, чем у всех без исключения конкурентов. Кроме того, основная камера тестируемой модели оснащается эффективной передовой системой автоматической фокусировки, которая обеспечивает наилучший на рынке баланс между текстурами и шумом.

«Если вы хотите получить смартфон с лучшей на рынке камерой, то никакой альтернативы Huawei P40 Pro сегодня нет», - заключили эксперты.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:30

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