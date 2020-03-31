Sony Pictures отложила премьеру «Морбиуса» И «Охотников за привидениями»





Sony Pictures решила последовать примеру других студий, о чем говорит выход запланированных блокбастеров в следующем году из-за пандемии COVID-19 вопреки предыдущим планам компании. Тем самым Голливуд перенес премьеру долгожданного фильма «Морбиус» на 19 марта 2021 года. Главную роль в нем исполнит известный музыкант Джаред Лето, который сыграет монстра-вампира. Эта кинокартина дополнит зарождающуюся франшизу «Венома».Подобная ситуация наблюдается и с «Охотниками за привидениями: Наследники», которую презентуют 5 марта. Известно, что предыдущая кинолента из серии заслужил разгромных оценок от критиков и зрителей, которые отмечали низкосортный юмор, слабый сценарий и устаревшую компьютерную графику. Поэтому многие фанаты киновселенной остаются скептически настроенными по отношению к сиквелу от Джейсона Райтмана, который продолжит сюжетную линию первого и второго фильмов.