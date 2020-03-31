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Sony Pictures отложила премьеру «Морбиуса» И «Охотников за привидениями»

Иностранные журналисты сообщают, что премьеру «Морбиуса» и «Охотников за привидениями» отложили на 2021 год. Sony Pictures приняла подобное решение из-за пандемии коронавируса.

Sony Pictures решила последовать примеру других студий, о чем говорит выход запланированных блокбастеров в следующем году из-за пандемии COVID-19 вопреки предыдущим планам компании. Тем самым Голливуд перенес премьеру долгожданного фильма «Морбиус» на 19 марта 2021 года. Главную роль в нем исполнит известный музыкант Джаред Лето, который сыграет монстра-вампира. Эта кинокартина дополнит зарождающуюся франшизу «Венома».

Подобная ситуация наблюдается и с «Охотниками за привидениями: Наследники», которую презентуют 5 марта. Известно, что предыдущая кинолента из серии заслужил разгромных оценок от критиков и зрителей, которые отмечали низкосортный юмор, слабый сценарий и устаревшую компьютерную графику. Поэтому многие фанаты киновселенной остаются скептически настроенными по отношению к сиквелу от Джейсона Райтмана, который продолжит сюжетную линию первого и второго фильмов.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:40

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